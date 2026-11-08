Објављен снимак из приватности Јелене Карлеуше

Аутор:АТВ редакција
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Јелена Карлеуша објавила је видео снимак на којем се види како проводи приватно вријеме у својој вили на Дедињу, а друштво јој прави дечко Александар Шево.
Њих двоје су уживали поред камина, у опуштеној и романтичној атмосфери, далеко од камера и гужве.
Пјевачица је привукла пажњу јер се снимила у скроз природном издању, без трунке шминке, са распуштеном плавом косом и у једноставној розе мајици. Обоје су били насмијани, а снимци су брзо изазвали лавину реакција на мрежама.
Подсјетимо, Јелена Карлеуша недавно се појавила на промоцији албума Секе Алексић са новом десном руком Александром Шевом.
Међутим, да између њих ипак постоје емоције било је јасно када су се љубили на догађају.
"Оно што ме радује је што је читав Балкан желио да види нешто лијепо, пољубац, лепе људе, лијепу емоцију... Свима се смучила негатива и мрак. Када један пољубац продрма регион, значи да је вријеме за љубав", написала је ЈК на својим друштвеним мрежама.
Карлеуша је раније истакла да је тренутно задовољна и срећна.
"Мој љубавни живот је увијек интригирао, без обзира што нисам никад ништа крила. Увијек сам причала транспарентно о својим одлукама, па макар то биле грешке. Никада се нећу и никада се нисам кајала због својих одлука. Могу да кажем да сам јако задовољна и срећна. А мистериозни господин није мистериозан јер је иза камере. Подршка ми је у тешком периоду, хвала му за то. Свако ко је уз мене у најтежем тренутку је више од сарадника", изјавила је Карлеуша за Пинк.
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