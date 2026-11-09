Нова правила за камате и кредите: Важно обавјештење за грађане

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Банке у Србији наставиће да за период од новембра 2026. до фебруара 2027. године паралелно достављају податке о каматним стопама према раније важећем упутству и податке предвиђене тачком 8. измијењеног прописа.
Посљедњи извештај по ранијем упутству односиће се на фебруар, а рок за његово достављање је 17. март 2027. године.
То је предвиђено допуном Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака, објављеном у "Службеном гласнику“.
Допуном је прецизирано и да банка ефективну каматну стопу обрачунава у складу са прописом НБС којим су уређени услови и начин њеног обрачуна.
Хроника
У Мостару опљачкан банкомат уз помоћ експлозивне направе
Према тексту допуне, банке ће током четири мјесеца, од новембра 2026. до закључно са фебруаром 2027, наставити да достављају податке предвиђене ранијим упутством, уз податке прописане тачком 8. измијењеног упутства.
Подаци по ранијем упутству посљедњи пут се достављају за фебруар 2027. године, најкасније 17. марта. Тај датум представља рок за извештавање банака према централној банци.
Допуном престаје да важи и једна одредба измјена упутства из 2025. године, док нови акт ступа на снагу осмог дана од објављивања у "Службеном гласнику“.
Ова допуна односи се на обавезе банака приликом достављања података НБС. Њоме нису прописани нови износи каматних стопа, промене мјесечних рата нити додатне обавезе грађана да подносе документацију. За клијенте је важан појам ефективне каматне стопе, на чији се обрачун допуна изричито позива.
Ефективна каматна стопа, односно ЕКС, представља показатељ укупне цијене кредита изражен на годишњем нивоу. Поред камате, обухвата и трошкове који улазе у обрачун према прописаним правилима, па корисницима омогућава лакше поређење понуда банака, пише Мондо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму