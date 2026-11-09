Вјештак о несрећи аутобуса у Хрватској: Једна ствар могла је спасити животе

Аутор:АТВ редакција
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Судски вјештак за саобраћај Крунослав Ормуж оцијенио је да је умор возача највјероватнији узрок тешке саобраћајне несреће аутобуса српских регистарских ознака која се догодила на ауто-путу А3 у Хрватској, у којој је погинуло двоје људи, а 33 повријеђено.
Према његовој оцјени, савремени системи могли су да помогну возачу, да га упозоре на скретање са траке, док би везање сигурносним појасом знатно умањило посљедице несреће.
Ормуж је у изјави за ХРТ објаснио да су најчешћи узроци таквих несрећа грешка возача или технички квар.
С обзиром на то да се ради о новијем аутобусу и на саму динамику несреће, претпоставља да је возач највјероватније заспао за воланом, изгубио контролу над возилом и слетио с пута.
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Огласило се Тужилаштво о тешкој несрећи код Загреба
"Систем за одржавање возила у саобраћајној траци могао је да упозори возача на скретање с коловоза, а постоје и системи који прате његово понашање и упозоравају на знакове поспаности", рекао је.
Посебно је нагласио улогу безбједоносног појаса, који је назвао најважнијим системом заштите.
Сматра да би посљедице несреће, односно број и тежина повреда, вјероватно биле мање да је већина путника била везана, преноси Танјуг.
Ормуж је подсјетио на двије тешке аутобуске несреће у посљедњих пет година које такође повезује са умором возача.
У несрећи 2021. погинуло је десетак особа, а 2022. код Брезничког Хума страдало је 12 пољских ходочасника на путу за Међугорје.
Осврнуо се и на ауто-пут А3, за који каже да је важан транзитни правац који повезује исток и запад Европе, и да је цијеле године оптерећен теретним и аутобуским саобраћајем.
Закључио је да сам ауто-пут није узрок несреће, али да монотона вожња може да допринесе поспаности.
Упозорио је да је за несрећу довољно тек неколико секунди непажње.
"При брзини од 100 километара на сат, возило у три секунде пређе скоро 100 метара, па и краткотрајно склапање очију може да има тешке посљедице", нагласио је.
"Према досадашњим подацима, несрећа се догодила тако што је држављанин Републике Србије (55) управљајући аутобусом српских националних регистарских ознака десном саобраћајном траком на сјеверном коловозу ауто-пута А3 у смјеру Загреба, доласком до 61. километра + 200 метара пропустио да се креће средином обиљежене саобраћајне траке, већ је аутобусом прешао удесно на зауставну траку гдје је предњим дијелом аутобуса налетио на металну заштитну ограду. Аутобус се потом нагнуо и сишао на укошени меки терен уз ауто-пут, преврнуо се и у клизању зауставио на равној травнатој површини", наводи се у извјештају након увиђаја Жупанијског тужилаштва у Великој Горици.
У несрећи која се догодила у недјељу у 7.24 часа на ауто-путу А3 код Иванић Града, погинуле су држављанка Црне Горе (17) и држављанка Републике Хрватске, док је шесторо путника задобило тешке тјелесне повреде, а 27 их је лакше повријеђено.
Жупанијско државно тужилаштво у Великој Горици наложило је обдукцију смртно страдалих особа.
У циљу утврђивања свих околности настанка ове саобраћајне несреће, државно тужилаштво наложиће потребна вјештачења и спровести и друге потребне радње, наводи се у саопштењу.
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