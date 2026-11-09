Ватромет изазвао опасно загађење ваздуха

Аутор:АТВ редакција
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Густи слој смога прекрио је главни град Индије рано јутрос, а опасно висок ниво загађења ваздуха погоршали су ватромети који су у недјељу увече испаљивани током прославе хиндуистичког празника свјетлости Дивалија.
Упркос томе што су власти ограничиле употребу ватромета, становници Њу Делхија су синоћ прославили празник уз петарде и ватромете, испуштајући дим и ситне честице у атмосферу, па је индекс квалитета ваздуха јутрос премашио вриједност од 350 у неколико дијелова главног града Индије, достигавши категорију „озбиљног“ загађења, што представља значајан ризик по здравље, преноси АП.
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Мјерне станице широм града забиљежиле су подједнако алармантне вриједности, док се видљивост смањила јер је сива измаглица прекрила улице и високе зграде.
Врховни суд Индије је у октобру покушао да смањи загађење током Дивалија тако што је ограничио употребу уобичајених пиротехничких средстава, дозвољавајући под одређеним условима само употребу такозваних „зелених ватромета“ у временским оквирима од по три часа током празничног викенда.
Иако ови производи емитују мање штетних материја, они нису потпуно безопасни, јер ослобађају честице и друге загађиваче, додатно погоршавајући већ опасан квалитет ваздуха у граду.
Проблем загађења ваздуха у Њу Делхију постаје нарочито озбиљан крајем октобра и у новембру, када нижа температура, слаб вјетар и стагнација атмосфере спречавају разилажење загађујућих материја. Резултат је густа измаглица која може да се задржи изнад главног града Индије и околних подручја данима.
Власти у Њу Делхију увеле су низ мјера за сузбијање загађења, које укључују ограничења грађевинских радова и употребе дизел-генератора, док су судови затражили ограничења и за употребу петарди. Међутим, те мјере нису спријечиле да се сваке године, сезонски, поново јави озбиљно загађење, преноси ГласСрпске.
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