Из гробнице су се чули необични звукови, а онда су је отворили

Аутор:АТВ редакција
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На гробљу Фирлеј у пољском Радому три дана је трајала необична акција спашавања.
Из једне породичне гробнице извлачили су престрашену мачку која се скривала иза ковчега.
Све је почело у недјељу, 1. новембра, на католички празник Свих светих, када је гробље било пуно посјетилаца.
Из једне гробнице почело се чути мјаукање. Најприје није било јасно одакле долази, а тек је детаљнији преглед показао да је мачка заробљена унутар гробнице. Како је ушла, није познато.
Радници гробља не памте сличан случај. Претпостављају да се мачка увукла током неких ранијих радова. Гробница се није могла тек тако отворити. Најприје је требало добити сагласност особе задужене за гробно мјесто, а обавијештена је и санитарна инспекција. Плоча је први пут подигнута још у недјељу, али мачка није изашла. Остала је скривена иза ковчега и повлачила се све дубље.
У понедјељак је гробница поново отворена, овај пут уз присуство санитарних службеника, али ни тада мачку нису успјели ухватити. Проблем је била сама гробница. Дубока је и има неколико нивоа одвојених даскама, па се животиња могла кретати просторима до којих људи нису могли сигурно доћи.
Сваки покушај хватања тјерао ју је још дубље, а даљње наваљивање могло ју је додатно уплашити или повриједити. Зато је постављена посебна замка, кавез који се затвара када животиња уђе. Тако се мачка могла ухватити без силе и без повреда. План је успио у уторак ујутро, 3. новембра, три дана након прве дојаве. Мачка је сигурно извучена и предата ветеринару на преглед.
Акција је била неопходна, али и тешка за породицу покојника. Елзбиета Котун, кћи покопаних и особа задужена за гробно мјесто, за ТВП Варшава испричала је како јој је тешко пало отварање гроба пред радницима и службама. Присјетила се и ранијих оштећења споменика те рекла да има осјећај да је мир њених најмилијих нарушен. Ипак, без њеног пристанка акција не би била могућа.
Након спашавања гробница је поново затворена, а надгробна плоча враћена на мјесто, преноси "Вечерњи".
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