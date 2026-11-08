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Вријеме на Митровдан има посебно значење: Каква ће зима бити?

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АТВ редакција
08.11.2026 17:33

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Вријеме на Митровдан има посебно значење: Каква ће зима бити?

Српска православна црква и вјерници данас, 8. новембра, обиљежавају Митровдан, један од великих православних празника који се у народу везује за бројне обичаје и вјеровања.

Једно од најпознатијих односи се управо на временске прилике, јер се према старом народном вјеровању по томе какво је вријеме на овај дан може наслутити каква ће бити предстојећа зима.

Шта нам то говори о предстојећој зими

У српској традицији Митровдан се сматра важном временском прекретницом, јер се везује за прелазак из јесени у зиму.

Старији су пажљиво посматрали временске прилике на овај празник и вјеровали да оне могу да наговијесте какви нас мјесеци очекују.

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Дијелови региона су се јутрос пробудили уз мраз, поледицу и вјетар, али и уз сунчане периоде.

Према једном од народних вјеровања, ако је на Митровдан дан ведар и сунчан, предстоји хладна и оштра зима. Насупрот томе, облачно вријеме на овај празник најављивало је блажу зиму.

Имајући у виду да је данас претежно сунчано, а судећи према овом народном вјеровању, предстоји нам хладна и оштра зима.

Постоје и друга тумачења која се преносе генерацијама:

  • Ако на Митровдан падне снијег, вјеровало се да ће се задржати све до априла.
  • Ако је јутро мразовито, према предању, предстоји хладна зима.
  • Ако је дан облачан, вјеровало се да ће зима бити топлија.

У појединим крајевима, међутим, сунчан Митровдан тумачи се и као најава благе зиме, па се народна предања разликују од мјеста до мјеста.

Митровдан означава почетак зимског периода

Поред вјеровања о времену, Митровдан је у народном календару имао важну улогу у обиљежавању завршетка јесењих радова и припреми за зиму.

Позната народна изрека "Митровданак - хајдучки растанак, Ђурђевданак - хајдучки састанак" подсјећа на вријеме када су се хајдуци на овај празник разилазили и одлазили код својих јатака да презиме, док су се поново окупљали на прољеће, око Ђурђевдана.

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Иако се ова вјеровања и данас препричавају, она припадају народној традицији и не представљају поуздан начин предвиђања времена. За стварну прогнозу зиме мјеродавне су метеоролошке анализе и дугорочне прогнозе.

(Ало)

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Тагови :

Митровдан

Свети Димитрије

Вријеме

зима

народно вјеровање

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