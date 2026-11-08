Вријеме на Митровдан има посебно значење: Каква ће зима бити?

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници данас, 8. новембра, обиљежавају Митровдан, један од великих православних празника који се у народу везује за бројне обичаје и вјеровања.
Једно од најпознатијих односи се управо на временске прилике, јер се према старом народном вјеровању по томе какво је вријеме на овај дан може наслутити каква ће бити предстојећа зима.
У српској традицији Митровдан се сматра важном временском прекретницом, јер се везује за прелазак из јесени у зиму.
Старији су пажљиво посматрали временске прилике на овај празник и вјеровали да оне могу да наговијесте какви нас мјесеци очекују.
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Дијелови региона су се јутрос пробудили уз мраз, поледицу и вјетар, али и уз сунчане периоде.
Према једном од народних вјеровања, ако је на Митровдан дан ведар и сунчан, предстоји хладна и оштра зима. Насупрот томе, облачно вријеме на овај празник најављивало је блажу зиму.
Имајући у виду да је данас претежно сунчано, а судећи према овом народном вјеровању, предстоји нам хладна и оштра зима.
Постоје и друга тумачења која се преносе генерацијама:
У појединим крајевима, међутим, сунчан Митровдан тумачи се и као најава благе зиме, па се народна предања разликују од мјеста до мјеста.
Поред вјеровања о времену, Митровдан је у народном календару имао важну улогу у обиљежавању завршетка јесењих радова и припреми за зиму.
Позната народна изрека "Митровданак - хајдучки растанак, Ђурђевданак - хајдучки састанак" подсјећа на вријеме када су се хајдуци на овај празник разилазили и одлазили код својих јатака да презиме, док су се поново окупљали на прољеће, око Ђурђевдана.
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Иако се ова вјеровања и данас препричавају, она припадају народној традицији и не представљају поуздан начин предвиђања времена. За стварну прогнозу зиме мјеродавне су метеоролошке анализе и дугорочне прогнозе.
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