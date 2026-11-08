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Љубав, новац и изненађења: Дневни хороскоп за 8. новембар

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АТВ редакција
08.11.2026 09:15

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хороскоп астрологија хороскопски знакови
Фото: Pexels/Lala Jafarova

Нед‌јеља, 8. новембар, доноси прилику за емотивне разговоре, преиспитивање важних одлука и рјешавање неспоразума.

Док ће поједини хороскопски знакови уживати у љубави и породичном миру, други би требало да буду опрезнији с новцем и обећањима.

Ован

Љубав: Могуће су несугласице с партнером због различитих очекивања. Не инсистирајте на томе да све буде по вашем. Слободни Овнови могли би обновити контакт с особом коју дуго нису вид‌јели.

Посао: Иако је нед‌јеља, размишљаћете о обавезама које вас очекују. Немојте доносити исхитрене одлуке.

Здравље: Потребан вам је квалитетан одмор.

Бик

Љубав: Партнер ће цијенити вашу пажњу и спремност на разговор. Слободни Бикови могли би добити занимљиву поруку која ће им уљепшати дан.

Посао: Финансијска питања захтијевају додатни опрез. Избјегавајте непотребне куповине и веће трошкове.

Здравље: Пријаће вам боравак на свјежем ваздуху.

Близанци

Љубав: Дан је повољан за дружење, флерт и нова познанства. Ако сте у вези, искрен разговор могао би ријешити недоумицу која вас већ неко вријеме оптерећује.

Посао: Могла би вам пасти на памет занимљива идеја коју вриједи сачувати за наредну седмицу.

Здравље: Обратите пажњу на квалитет сна.

Рак

Љубав: Породични односи данас ће вам бити посебно важни. Партнер би могао очекивати више пажње, док слободни Ракови могу осјетити носталгију за прошлом љубави.

Посао: Не оптерећујте се проблемима које тренутно не можете ријешити. Сачекајте повољнији тренутак за важне разговоре.

Здравље: Избјегавајте стрес и претјерано исцрпљивање.

Лав

Љубав: Могли бисте се наћи у центру пажње, посебно ако планирате излазак или дружење. Заузети Лавови требало би да избјегавају љубоморне реакције.

Посао: Размишљате о промјени која би вам донијела више задовољства. Ипак, не журите с одлукама.

Здравље: Имате довољно енергије, али немојте претјеривати с активностима.

Д‌јевица

Љубав: Ситнице би данас могле изазвати непотребну расправу. Покушајте да не анализирате сваку партнерову ријеч. Слободним Д‌јевицама пријао би излазак из свакодневне рутине.

Посао: Добро је вријеме да направите план обавеза и средите заостале ситнице.

Здравље: Обратите пажњу на исхрану и пробаву.

Вага

Љубав: Дан доноси прилику за њежност и поправљање односа. Слободне Ваге могле би упознати занимљиву особу преко заједничких пријатеља.

Посао: Неко би могао затражити ваш савјет. Немојте преузимати одговорност за туђе одлуке.

Здравље: Потребно вам је више опуштања.

Шкорпија

Љубав: Емоције ће бити изражене, а разговор који сте одлагали могао би коначно доћи на ред. Избјегавајте непотребно сумњичење партнера.

Посао: Могуће је да ћете размишљати о важном финансијском потезу. Прије било какве одлуке провјерите све детаље.

Здравље: Пронађите вријеме за физичку активност.

Стријелац

Љубав: Спонтан сусрет или неочекивана порука могли би вам поправити расположење. Заузети Стријелчеви уживаће у заједничким плановима с партнером.

Посао: Имате много идеја, али није неопходно да све реализујете одмах. Одредите приоритете.

Здравље: Пријаће вам шетња и промјена окружења.

Јарац

Љубав: Партнер би могао примијетити да сте замишљени или повучени. Објасните шта вас мучи умјесто да очекујете да друга страна сама схвати.

Посао: Размишљање о дугорочним циљевима могло би вам помоћи да јасније сагледате наредне кораке.

Здравље: Обратите пажњу на напетост у врату и леђима.

Водолија

Љубав: Неочекиван позив могао би промијенити ваше планове. Слободне Водолије могле би осјетити привлачност према особи која се разликује од њиховог уобичајеног избора.

Посао: Креативне идеје долазе у правом тренутку. Запишите их како их не бисте заборавили.

Здравље: Потребно вам је више сна и мање времена пред екраном.

Рибе

Љубав: Бићете осјетљивији на туђе ријечи, па покушајте да не доносите закључке на основу првог утиска. Партнер би могао показати пажњу на начин који нисте очекивали.

Посао: Не дозволите да вас бриге због наредне радне седмице спријече да уживате у слободном дану.

Здравље: Одмор и мирнија атмосфера помоћи ће вам да обновите енергију, пишу Независне новине.

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