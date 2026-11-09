Мерц открио да ли ће одржати разговор са Путином

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки канцелар Фридрих Мерц спреман је да разговара са руским предсједником Владимиром Путином на самиту Г20 у Мајамију, уколико Путин буде учествовао на њему.
"И њемачки савезни канцелар ће у неком тренутку морати да разговара с Путином", рекао је Мерц медијима.
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На питање да ли би такав разговор могао да се одржи у децембру, одговорио је: То се не може искључити.
Мерц је додао да Сједињене Државе, као домаћин самита, могу да позову и друге лидере поред сталних учесника скупа.
"Колико за сада знамо, Трамп је позвао Путина. Још није јасно да ли ће доћи, јер још није потврдио учешће. Ако буде тамо, нећу избјегавати прилику да разговарам с њим", додао је њемачки канцелар.
Група двадесет је неформални форум водећих развијених привреда и привреда у развоју, основан 1999. године. Једно је од главних мјеста за разговоре о макроекономској политици, финансијској регулативи и другим економским питањима.
Г20 окупља 19 држава, међу којима су Русија, Кина, САД и Њемачка, као и Европску унију и, од 2023. године, Афричку унију.
Самит Г20 заказан је за 14. и 15. децембар 2026. године у Мајамију.
Амерички државни секретар Марко Рубио саопштио је у септембру да је Вашингтон позвао Путина на децембарски самит.
Према његовим ријечима, учешће на скупу омогућило би руском предсједнику да разговара с Доналдом Трампом и другим свјетским лидерима.
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Америчка страна тада није разматрала засебан састанак предсједника Русије и САД.
Кремљ још није донио одлуку о Путиновом учешћу. Портпарол руског предсједника Дмитриј Песков позвао је 8. новембра да се не жури са закључцима, напомињући да таква путовања прате логистичке потешкоће.
(sputniknews.com)
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