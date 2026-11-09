Кристапс Порзингис прекида каријеру због ПОТ синдрома

Аутор:АТВ редакција
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Летонски кошаркаш Кристапс Порзингис саопштио је да прекида каријеру како би се посветио здрављу.
Играч Голден Стејт вориорса и некадашњи шампион НБА лиге објавио је да његово тијело није адекватно реаговало на напоре током припрема за нову сезону.
Порзингис је путем друштвене мреже "Икс" потврдио да се удаљава од спорта. Иако се радовао новој сезони са Вориорсима, кошаркаш је нагласио да тренутно није на жељеном физичком нивоу.
"Како сам појачавао ритам, моје тијело није реаговало на начин који сам очекивао. Добро сам, али знам шта је потребно и нисам тамо гдје желим да будем да бих играо на нивоу који очекујем од себе", рекао је Порзингис.
Летонски центар је објаснио да је одлуку донио како би здравље ставио на прво мјесто.
Према писању америчких медија, Порзингис се поново суочава са симптомима постуралног ортостатског тахикардног синдрома (ПОТС), поремећаја који му је откривен раније током каријере.
Током десет година у НБА лиги, често је паузирао због хроничних повреда, укључујући кидање предњих укрштених лигамената, као и проблеме са менискусом и скочним зглобом.
Порзингис још увијек није поднио званичне папире за пензионисање, остављајући простор за рјешавање уговорног статуса.
Према извјештајима, Вориорси су обуставили исплате његове плате од око 20 милиона долара за текућу сезону, али уговор није раскинут како би га клуб евентуално искористио за трејд прије фебруарског рока.
"У овој ситуацији, желим да покажем највеће поштовање према Голден Стејт вориорсима и радим са њима како бисмо нашли рјешење које има смисла. Захвалан сам породици и ближњима који су увијек ту, као и свима вама на подршци", додао је Порзингис.
Летонски кошаркаш је драфтован 2015. године као четврти пик од стране Њујорк никса. Током каријере је наступао за Њујорк, Далас, Вашингтон, Бостон и Голден Стејт, а са Селтиксима је 2024. године освојио шампионски прстен.
Биљежио је просјечно 19,5 поена и 7,6 скокова по мечу, а 2018. године играо је на Ол-стар утакмици.
ПОТС је хронични поремећај аутономног система који управља аутоматским функцијама тијела, као што су рад срца и крвни притисак.
Главни симптоми су вртоглавица, слабост, отежано дисање, хронични исцрпљујући умор и осјећај да ће особа да се сруши или изгуби свијест при усправљању, пише "Њујорк Тајмс" у анализи проблема са којима Порзингис суочавао у протеклом периоду.
Kristaps Porzingis is retiring from basketball.
Thank you KP 🥲 https://t.co/aXZtihVjh7— KnicksMuse (@KnicksMuse) November 6, 2026
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