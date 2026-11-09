Рајанер од сутра уводи промјене: Стижу и лоше вијести за новчанике

Аутор:АТВ редакција
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Рајанер упозорава путнике на промјену која ступа на снагу већ у уторак, 10. новембра. Тичу се пртљага путника, а осим тога стижу и лоше вијести за новчанике.
Ко лети с преданим пртљагом, мораће на аеродром стићи раније него до сада. Шалтери за предају пртљага на свим аеродромима на којима лети Рајанер затвараће се 60 минута прије планираног полијетања, а не 40 као до сада. Путници који закасне ризикују да им пртљаг неће бити примљен.
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"Од уторка, 10. новембра, услуге предаје пртљага на свим Рајанеровим зрачним лукама затвараће се 60 минута прије планираног поласка, умјесто досадашњих 40 минута", поручио је Дара Брејди, директор маркетинга Рајанера.
Компанија је промјену најавила још у априлу. Како објашњавају, циљ је смањити број путника који пропусте лет јер су предуго чекали на сигурносној контроли или контроли пасоша, пише "Индепендент".
"Ова мала промјена даће 20 одсто путника Рајанера који предају пртљаг више времена за пролазак редова контроле те долазак до излаза прије почетка укрцавања, посебно у периодима појачаног саобраћаја када су редови дужи", додао је Брејди.
Промјена не погађа већину путника. Отприлике 80 одсто путника Рајанера путује без преданог пртљага. Они се и даље морају пријавити онлајн прије доласка на аеродром, а затим могу ићи директно на сигурносну контролу и до излаза.
Уз нова правила за пртљаг стижу и лоше вијести за новчанике. Директор Рајанера Мајкл Олери прошлог мјесеца је на конференцији за новинаре у Бриселу најавио да Европу 2027. очекује највећи раст цијена авионских карата у историји.
Према његовој процјени, карте би могле поскупјети и до 20 одсто. Као главне разлоге наводи скупље млазно гориво и мањи број доступних мјеста због стечајева и преузимања у ваздухопловној индустрији.
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Најтеже ће пролазити компаније које се нису на вријеме осигурале од раста цијене горива. Цијене млазног горива нагло су порасле због рата с Ираном, понајвише зато што је Ормуски мореуз практично затворен. То је озбиљно смањило зараде авио компанија.
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