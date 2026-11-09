Одређен притвор Немањи Гајићу: У камиону пронађено 35 килограма дроге

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Сарајеву одредио је једномјесечни притвор Немањи Гајићу у чијем камиону је пронађено 35 килограма дроге канабис, саопштено је из ове правосудне институције.
Притвор му је одређен због опасности да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело.
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Гајић је ухапшен у петак, 6. новембра на подручју Сарајева, када су приликом претреса његовог камиона припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ пронашли око 35 килограма дроге канабис намијењене за уличну продају.
Он се сумњичи за недозвољени промет опојним дрогама.
(Срна)
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