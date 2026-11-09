Logo

Почео генерални штрајк запослених у средњим школама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
09.11.2026 11:00

Коментари:

0
Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

Запослени у средњим школама на подручју Унско-санског кантона ступили су јутрос у генерални штрајк тражећи од кантоналних власти израду нових педагошких стандарда и стављање ван снаге постојећег правилника о оцјењивању и напредовању.

У складу са законском обавезом обезбјеђивања минимума радних активности, настава се одржава само за матуранте.

Народна скупштина Републике Српске

Бања Лука

Радови успоравају саобраћај код Народне скупштине у Бањалуци

Одлуку о ступању у генерални штрајк Кантонални синдикат средњег образовања донио је након што је поступак мирења између представника синдиката и Владе Унско-санског кантона окончан без споразума.

Из Синдиката су нагласили да ће штрајк трајати до испуњавања њихових захтјева.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Штрајк

Унско-сански кантон

Средња школа

Коментари (0)

Прочитајте више

Силуета полицајца уз плаве свјетла за хитне случајеве ноћу.

Свијет

Хрват није вратио сина (2) мајци: Обојица нађена мртва у Швајцарској

1 ч

0
Конобар

Хроника

Полиција кажњавала конобаре

1 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Огласила се полиција о рањавању ловца код Бањалуке

1 ч

0
Извршни директор компаније Нвидија Џенсен Хуанг слуша док предсједник Доналд Трамп говори током догађаја у Америчком институту за мир, 8. октобра 2026. године у Вашингтону.

Свијет

Скандал у компанији Нвидија: Директор признао аферу са женом осумњиченом за шпијунажу

1 ч

0

Више из рубрике

Андреа Јефтановић

БиХ

Имовина Јефтановића вриједна милионе км чека на реституцију

16 ч

2
Старица са штапом хода тихим сокаком, будећи носталгију.

БиХ

Важне промјене за жене: Од 1. јануара важе ови услови за одлазак у пензију

1 д

0
Кецмановић: Хитно и безусловно укинути ОХР

БиХ

Кецмановић: Хитно и безусловно укинути ОХР

2 д

0
Елмедин Конаковић, министар иностраних послова БиХ

БиХ

Конаковић за АТВ о свом раду: Било је једностраних потеза

2 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима