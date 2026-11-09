Почео генерални штрајк запослених у средњим школама

Аутор:АТВ редакција
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Запослени у средњим школама на подручју Унско-санског кантона ступили су јутрос у генерални штрајк тражећи од кантоналних власти израду нових педагошких стандарда и стављање ван снаге постојећег правилника о оцјењивању и напредовању.
У складу са законском обавезом обезбјеђивања минимума радних активности, настава се одржава само за матуранте.
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Одлуку о ступању у генерални штрајк Кантонални синдикат средњег образовања донио је након што је поступак мирења између представника синдиката и Владе Унско-санског кантона окончан без споразума.
Из Синдиката су нагласили да ће штрајк трајати до испуњавања њихових захтјева.
(Срна)
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