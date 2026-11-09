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Полиција кажњавала конобаре

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АТВ редакција
09.11.2026 10:55

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Конобар
Фото: Ebahir / Pexels

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука су 09. новембра санкционисали раднике и власнике три угоститељска објеката на подручју Лакташа, Прњавора и Котор Вароша, због почињених прекршаја из члана 25. Закона о јавном реду и миру Републике Српске.

Полицијски службеници су предузимањем мјера и радњи утврдили да су у наведеним угоститељским објектима радници током вечери послуживали разна алкохолна пића малољетним лицима.

Чланом 25. Закона о јавном реду и миру прописано је да су правна лица, одговорна лица у правном лицу, угоститељи и појединци прекршајно одговорни уколико при промету алкохолних пића за потрошњу на лицу мјеста дају алкохол очигледно пијаном лицу, малољетнику, душевно болесном лицу или лицу заосталог душевног развоја.

Полицијска управа Бањалука апеловала је на све власнике угоститељских објеката, одговорна лица и угоститељске раднике да се у циљу заштите здравља грађана, а посебно младих, те очувања јавног реда и мира стриктно придржавају законских одредби и не послужују алкохол малољетним лицима и рањивим категоријама.

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Тагови :

Полиција

Алкохол

Конобар

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