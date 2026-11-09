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Огласила се полиција о рањавању ловца код Бањалуке

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Стеван Лулић
09.11.2026 10:46

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полицијска управа Бањалука огласила се о инциденту у мјесту Рамићи у којој је рањен један ловац.

Из полиције су потврдили да се случај догодио, те да је ловац превезен на УКЦ.

"Полицијској управи Бањалука јуче је пријављено да је истог дана око 10,40 часова у мјесту Рамићи током лова један ловац пуцајући из ловачке пушке са сачмом случајно погодио другог ловца који је задобио тјелесне повреде. Повријеђени ловац је медицински збринут на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске", навели су из полиције и додали:

"Полицијски службеници су на лицу мјеста извршили увиђај. Све мјере и радње предузете су уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је наложио да се предузму све мјере и радње у циљу утврђивања свих чињеница и околности наведеног догађаја".

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Тагови :

ловац

Ловци

Полиција

Бањалука

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