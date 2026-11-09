Скандал у компанији Нвидија: Директор признао аферу са женом осумњиченом за шпијунажу

Аутор:АТВ редакција
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Америчка технолошка компанија Нвидија покренула је истрагу о свом директору и суоснивачу Џенсену Хуангу, након што је признао управном одбору да је био у интимној вези са директорком азијске технолошке компаније "Мегаспид" Алис Хуанг за коју америчке обавјештајне службе сумњају да ради за кинеску обавештајну службу.
Хуангов однос са Алис Хуанг постао је предмет интересовања америчких власти након што је обавјештајним надзором откривено да је она прослеђивала информације Пекингу.
Случај је изазвао забринутост због Хуангове улоге једне од најутицајнијих личности у развоју вјештачке интелигенције.
У поруци запосленима и сарадницима компаније, Хуанг се извинио због свог поступка.
"Био сам невјеран супрузи. Моји поступци повриједили су њу и нашу дјецу. Не постоји оправдање за оно што сам урадио. Дубоко ми је жао", навео је Хуанг.
Управни одбор Нвидије саопштио је да нема разлога да вјерује да су угрожени национална безбједност или повјерљиве информације компаније, али да ће истрагом бити размотрене све доступне информације.
Јенсен Хуанг рођен је на Тајвану 1963. године. Као дијете је преко Тајланда емигрирао у САД, гдје је прошао класичан пут "америчког сна".
Током студентских дана радио је у ланцу ресторана "Дени’с", где је, како сам често истиче у интервјуима, чистио тоалете и прао судове, учећи се радној етици и суочавању са стресом.
Након завршених студија електротехнике на универзитету у Орегону и мастер дипломе на престижном Станфорду, Хуанг је 1993. године, управо у једном сепареу ресторана "Денy’с", са двојицом пријатеља скицирао идеју о оснивању Нвидије. Визија је била усмјерена на специјализоване чипове који могу да обрађују комплексну 3Д графику.
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Деценијама је градио компанију, улагајући у правом тренутку на технологију паралелног процесирања (ЦУДА архитектуру).
Када је крајем 2022. свијет експлодирао појавом Чет ГПТ-а и генеративне вјештачке интелигенције, испоставило се да практично сви суперкомпјутери и дата центри на планети зависе управо од Хуангових АИ чипова.
Нвидијина тржишна капитализација полетјела је у небо, а компанија је у међувремену достигла и престижно мјесто међу највриједнијим корпорацијама у историји.
Са скоком дионица, расло је и лично богатство њеног оснивача.
Хуангово нето богатство процијењује се на знатно преко 100 милијарди долара, што га чврсто позиционира међу најбогатије људе на свијету.
Постао је технолошка рок звијезда, Марк Закерберг га је једном приликом назвао "Тејлор Свифтом технолошког свијета“, док на ИТ конференцијама у Азији и Америци фанови чекају у редовима да им се потпише на одећу или графичке картице, пише Блиц.
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