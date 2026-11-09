Хрват није вратио сина (2) мајци: Обојица нађена мртва у Швајцарској

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Тридесеттрогодишњи држављанин Хрватске и његов двоипогодишњи син пронађени су мртви у швајцарском граду Ватвилу, након што је мајка пријавила полицији да јој отац није вратио дијете у договорено вријеме. Полиција сумња да је мушкарац усмртио сина, а затим себи одузео живот.
Трагедија се догодила у уторак, 3. новембра, у кантону Сент Гален, а полиција је детаље случаја саопштила наредног дана.
Како је наведено у саопштењу кантоналне полиције Сент Галена, мајка је у уторак ујутро пријавила да јој отац дјетета, с којим није живјела, није вратио сина како је било договорено.
Након пријаве покренута је опсежна потрага у којој су учествовали припадници градске и кантоналне полиције.
Тијела оца и дјетета пронађена су касно увече у једном смјештајном објекту у Ватвилу.
Полиција сумња да је отац убио дијете, па себе
Према првим резултатима истраге, околности на мјесту проналаска тијела указују на то да је мушкарац ватреним оружјем усмртио сина, а затим извршио самоубиство.
Полиција је потврдила да је ријеч о 33-годишњем мушкарцу и дјечаку старом двије и по године.
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Обојица су били хрватски држављани с пребивалиштем у кантону Сент Гален.
Истрагу води кантонална полиција под надзором Тужилаштва кантона Сент Гален.
Увиђају су присуствовали полицијски стручњаци, припадници градске полиције, представници Института за судску медицину при Кантоналној болници Сент Гален и тужилаштва.
Надлежни органи настављају да утврђују тачне околности смрти оца и дјетета.
За сада нису саопштени детаљи о могућем мотиву трагедије, пишу Независне новине.
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