Logo

Хрват није вратио сина (2) мајци: Обојица нађена мртва у Швајцарској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
09.11.2026 10:57

Коментари:

0
Силуета полицајца уз плаве свјетла за хитне случајеве ноћу.
Фото: Pixabay/ geralt

Тридесеттрогодишњи држављанин Хрватске и његов двоипогодишњи син пронађени су мртви у швајцарском граду Ватвилу, након што је мајка пријавила полицији да јој отац није вратио дијете у договорено вријеме. Полиција сумња да је мушкарац усмртио сина, а затим себи одузео живот.

Трагедија се догодила у уторак, 3. новембра, у кантону Сент Гален, а полиција је детаље случаја саопштила наредног дана.

Како је наведено у саопштењу кантоналне полиције Сент Галена, мајка је у уторак ујутро пријавила да јој отац д‌јетета, с којим није живјела, није вратио сина како је било договорено.

Након пријаве покренута је опсежна потрага у којој су учествовали припадници градске и кантоналне полиције.

Тијела оца и д‌јетета пронађена су касно увече у једном смјештајном објекту у Ватвилу.

Полиција сумња да је отац убио дијете, па себе

Према првим резултатима истраге, околности на мјесту проналаска тијела указују на то да је мушкарац ватреним оружјем усмртио сина, а затим извршио самоубиство.

Полиција је потврдила да је ријеч о 33-годишњем мушкарцу и д‌јечаку старом двије и по године.

Џенсен Хуанг

Свијет

Скандал у компанији Нвидија: Директор признао аферу са женом осумњиченом за шпијунажу

Обојица су били хрватски држављани с пребивалиштем у кантону Сент Гален.

Тужилаштво истражује околности трагедије

Истрагу води кантонална полиција под надзором Тужилаштва кантона Сент Гален.

Увиђају су присуствовали полицијски стручњаци, припадници градске полиције, представници Института за судску медицину при Кантоналној болници Сент Гален и тужилаштва.

Надлежни органи настављају да утврђују тачне околности смрти оца и д‌јетета.

За сада нису саопштени детаљи о могућем мотиву трагедије, пишу Независне новине.

Подијели:

Тагови :

трагедија

отац

Швајцарска

Убиство

смрт

Коментари (0)

Више из рубрике

Извршни директор компаније Нвидија Џенсен Хуанг слуша док предсједник Доналд Трамп говори током догађаја у Америчком институту за мир, 8. октобра 2026. године у Вашингтону.

Свијет

Скандал у компанији Нвидија: Директор признао аферу са женом осумњиченом за шпијунажу

1 ч

0
Ватромет представља спектакуларну и традиционалну забаву која се користи за обиљежавање значајних празничних догађаја, Нове године, државних празника, фестивала, спортских побједа и приватних прослава попут вјенчања и рођендана.

Свијет

Ватромет изазвао опасно загађење ваздуха

2 ч

0
Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.

Свијет

Рајанер од сутра уводи промјене: Стижу и лоше вијести за новчанике

2 ч

0
Немачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку немачког савезног парламента, Бундестага, у згради Рајхстага у Берлину, Немачка, у среду, 14. октобра 2026. (

Свијет

Мерц открио да ли ће одржати разговор са Путином

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима