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Преминуо млади фудбалер Радничког: Дан раније играо утакмицу

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АТВ редакција
09.11.2026 11:23

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Фото: АТВ

Фудбалски клуб Раднички из барањског мјеста Меце је саопштио вијест о смрти младог фудбалера Ариана Ковачевића (23).

Ова вијест је објављена само дан након што је Ковачевић играо првенствену утакмицу против Беља.

Раднички је у суботу, 7. новембра, у 12. колу Друге жупанијске лиге Бели Манастир побиједио Беље резултатом 4:0. Ковачевић је утакмицу почео са клупе за резервне играче, а на терен је ушао на полувремену.

Само дан касније, клуб се опростио од њега.

Ариан Ковачевић је рођен 8. јула 2003. године у Осијеку, а током каријере је, поред Радничког, играо и за Чепин.

Емотиван опроштај

"ЗБОГОМ, НАШ АРИ...

Постоје тренуци када фудбал, резултати, побједе и порази постају потпуно неважни – тренуци у којима ријечи једноставно нису довољне да опишу тугу и празнину коју осјећамо.

Данас је један од таквих дана.

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Са неизмјерном тугом, болом и невјерицом примили смо вијест да нас је, након трагичног догађаја, у 23. години живота заувијек напустио наш играч, пријатељ и саиграч, Аријан Ковачевић – наш Ари.

Тешко је пронаћи праве ријечи. Тешко је прихватити да један млади живот, пун снова, планова и будућности, више није међу нама.

Ари је за наш клуб, Раднички, био много више од самог фудбалера.

Био је велики борац – играч који се никада није предавао и који је увијек давао свој максимум за дрес, клуб и саиграче. Био је прави вођа, како на терену, тако и ван њега.

Ипак, нећемо га памтити само по његовом борбеном духу.

Памтићемо га као драгог пријатеља, омиљеног члана наше свлачионице и човјека који је био неодвојиви дио наше фудбалске породице.

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Данас у нашој свлачионици постоји празно мјесто. Наш клуб је изгубио једног од својих играча. А сви ми смо изгубили некога ко нам је значио много више него што се ријечима може исказати.

Драги наш Ари, отишао си прерано. Пред тобом је био цијели живот – још толико утакмица које си требало да одиграш, тренутака које смо требали да подијелимо, смијеха у којем смо требали да уживамо, побједа које смо требали да прославимо и успомена које смо тек требали да створимо.

Нажалост, судбина је имала другачије планове.

Остају нам сјећања на тебе, на... ...твој борбени дух, твоју доброту и све оне тренутке које смо имали част да подијелимо с тобом.

Једном дио Радничког, заувијек дио наше породице.

У име играча, тренера, управе и свих чланова ХНК Раднички Меце, упућујемо најдубље и најискреније саучешће Аријановој породици, родбини, пријатељима и свима који су га познавали и вољели.

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У овим неизмјерно тешким тренуцима, наше мисли и срца су уз тебе.

Драги наш Ари, хвала ти за сваки тренутак, за сваку борбу, за сваки осмијех и за све што си пружио нашем клубу.

Никада те нећемо заборавити.

Почивај у миру, драги наш Ари.

Твој ХНК Раднички Меце", наведено је у објави Радничког.

(Курир)

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