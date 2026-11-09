Преминуо млади фудбалер Радничког: Дан раније играо утакмицу

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Раднички из барањског мјеста Меце је саопштио вијест о смрти младог фудбалера Ариана Ковачевића (23).
Ова вијест је објављена само дан након што је Ковачевић играо првенствену утакмицу против Беља.
Раднички је у суботу, 7. новембра, у 12. колу Друге жупанијске лиге Бели Манастир побиједио Беље резултатом 4:0. Ковачевић је утакмицу почео са клупе за резервне играче, а на терен је ушао на полувремену.
Само дан касније, клуб се опростио од њега.
Ариан Ковачевић је рођен 8. јула 2003. године у Осијеку, а током каријере је, поред Радничког, играо и за Чепин.
"ЗБОГОМ, НАШ АРИ...
Постоје тренуци када фудбал, резултати, побједе и порази постају потпуно неважни – тренуци у којима ријечи једноставно нису довољне да опишу тугу и празнину коју осјећамо.
Данас је један од таквих дана.
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Са неизмјерном тугом, болом и невјерицом примили смо вијест да нас је, након трагичног догађаја, у 23. години живота заувијек напустио наш играч, пријатељ и саиграч, Аријан Ковачевић – наш Ари.
Тешко је пронаћи праве ријечи. Тешко је прихватити да један млади живот, пун снова, планова и будућности, више није међу нама.
Ари је за наш клуб, Раднички, био много више од самог фудбалера.
Био је велики борац – играч који се никада није предавао и који је увијек давао свој максимум за дрес, клуб и саиграче. Био је прави вођа, како на терену, тако и ван њега.
Ипак, нећемо га памтити само по његовом борбеном духу.
Памтићемо га као драгог пријатеља, омиљеног члана наше свлачионице и човјека који је био неодвојиви дио наше фудбалске породице.
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Данас у нашој свлачионици постоји празно мјесто. Наш клуб је изгубио једног од својих играча. А сви ми смо изгубили некога ко нам је значио много више него што се ријечима може исказати.
Драги наш Ари, отишао си прерано. Пред тобом је био цијели живот – још толико утакмица које си требало да одиграш, тренутака које смо требали да подијелимо, смијеха у којем смо требали да уживамо, побједа које смо требали да прославимо и успомена које смо тек требали да створимо.
Нажалост, судбина је имала другачије планове.
Остају нам сјећања на тебе, на... ...твој борбени дух, твоју доброту и све оне тренутке које смо имали част да подијелимо с тобом.
Једном дио Радничког, заувијек дио наше породице.
У име играча, тренера, управе и свих чланова ХНК Раднички Меце, упућујемо најдубље и најискреније саучешће Аријановој породици, родбини, пријатељима и свима који су га познавали и вољели.
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У овим неизмјерно тешким тренуцима, наше мисли и срца су уз тебе.
Драги наш Ари, хвала ти за сваки тренутак, за сваку борбу, за сваки осмијех и за све што си пружио нашем клубу.
Никада те нећемо заборавити.
Почивај у миру, драги наш Ари.
Твој ХНК Раднички Меце", наведено је у објави Радничког.
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