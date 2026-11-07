Арсенал минималцем савладао Хал, Фулам и Њукасл подијелили бодове

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Арсенала побиједили су вечерас, 7. новембра, на домаћем терену Хал резултатом 1:0 у утакмици 10. кола енглеске Премијер лиге.
Мартин Едегор постигао је погодак у 72. минути и тако донио лондонском тиму нова три бода.
Фулам и Њукасл одиграли су у Лондону неријешено 1:1. Гости су повели голом Џејкоба Марфија у 80. минути, али је само три минуте касније Родриго Мунис погодио за коначних 1:1.
Раније данас Лидс је на свом терену савладао Тотенхем резултатом 1:0, а стријелац јединог гола био је Ноа Окафор у 79. минути.
Арсенал је задржао прво мјесто на табели Премијер лиге са 27 бодова, пишу Независне новине.
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