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Арсенал минималцем савладао Хал, Фулам и Њукасл подијелили бодове

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АТВ редакција
07.11.2026 20:40

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Фудбалери Арсенала славе први гол током утакмице енглеске Премијер лиге између Арсенала и Хал Ситија у Лондону, у суботу, 7. новембра 2026. године.
Фото: AP Photo/Alastair Grant, File / Tanjug

Фудбалери Арсенала побиједили су вечерас, 7. новембра, на домаћем терену Хал резултатом 1:0 у утакмици 10. кола енглеске Премијер лиге.

Мартин Едегор постигао је погодак у 72. минути и тако донио лондонском тиму нова три бода.

Фулам и Њукасл одиграли су у Лондону неријешено 1:1. Гости су повели голом Џејкоба Марфија у 80. минути, али је само три минуте касније Родриго Мунис погодио за коначних 1:1.

Раније данас Лидс је на свом терену савладао Тотенхем резултатом 1:0, а стријелац јединог гола био је Ноа Окафор у 79. минути.

Арсенал је задржао прво мјесто на табели Премијер лиге са 27 бодова, пишу Независне новине.

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Тагови :

Арсенал

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Премијер лига

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