Драма на терену: Љајић ударио шамар противнику

Аутор:АТВ редакција
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Бурно прво полувријеме у Новом Пазару. Домаћи тим који са клупе предводи Ненад Лалатовић од 30. минута игра са играчем мање након што је капитен тима Адем Љајић добио директан црвени картон послије сукоба са фудбалером Младости из Лучана.
Све се одиграло на средини терена, када је приликом једног старта, играч Младости био нешто грубљи, што је испровоцирало Адема Љајића, који му је након тога ударио шамар у предјелу врата.
Фудбалер Младости из Лучана пао је на земљу, судија и помоћни судија који је био у близини утрчали су на терен како би спријечили да ситуација додатно ескалира, али на сву срећу други играчи се нису укључили у кошкање.
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Након неког времена, судија је пришао Адему Љајићу и показао му пут у свлачионицу, пошто је извадио црвени картон из свог џепа.
Због тога је Нови Пазар до краја меча морао да игра са десеторицом на терену.
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