Зашто зими треба куцнути по хауби прије покретања аута

Аутор:АТВ редакција
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С доласком хладнијих дана мачке све чешће траже заклон на топлим мјестима, а једно од омиљених склоништа јесте простор испод хаубе аутомобила.
Због тога стручњаци за заштиту животиња савјетују возачима да прије покретања возила обавезно направе кратку и једноставну провјеру.
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Хладне ноћи представљају велику опасност за напуштене животиње и љубимце који бораве напољу. Након вожње, мотор аутомобила још сатима задржава топлоту, па животиње у потрази за загријавањем често уђу управо у моторни простор.
Холандска организација за заштиту животиња "Диренбешерминг” упозорава да се мачке лако завуку између мотора и каросерије, а да возач тога уопште није свјестан.
Зато препоручују увођење једноставне навике, прије покретања аутомобила неколико пута покуцајте руком по хауби. Звук ударца може уплашити животињу и навести је да побјегне са опасног мјеста прије него што дате контакт и стартујете мотор.
Када возач покрене мотор, мачка скривена у моторном простору може задобити тешке или смртоносне повреде. Посебну опасност представљају вентилатор и каишеви, који се у дјелићу секунде заврте пуном брзином.
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Кратко куцање по хауби може на вријеме упозорити животињу и дати јој шансу да побјегне. Ипак, стручњаци напомињу да овај метод не гарантује увијек успјех.
Док одрасле мачке најчешће успијевају саме да скоче и напусте возило чим осјете опасност, мачићи се често заглаве у уским дијеловима мотора.
Служба за спасавање животиња "Тирамбуланц Брабант ЦидОст”, која сарађује са удружењем "Диренбешерминг”, забиљежила је бројне интервенције на терену. У једном случају, маче се толико заглавило међу дијеловима мотора да није могло да ослободи предњу шапу, па је спасено тек уз помоћ стручне екипе.
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Ако знате да у вашем комшилуку има мачака које слободно шетају улицом, прије покретања возила обратите пажњу на тихо мјаукање или шушкање испод хаубе. Додатна превентива јесте брз поглед кроз предњу маску хладњака или испод самог аутомобила.
Уколико примијетите мачку или маче испод хаубе, никако немојте палити мотор. Такође, избјегавајте да животињу на силу вучете, јер се у паници може повриједити или вас јако огребати и ујести.
Отворите хаубу и оставите довољно простора и тишине да животиња сама изађе. Ако се мачка заглавила и не може самостално да се ослободи, потражите помоћ Удружења за заштиту животиња, ветеринарске станице или надлежне службе зоохигијене.
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У ситуацијама када је потребна асистенција ватрогасаца, позовите локалну станицу умјесто линије за хитне интервенције, осим ако не постоји директна опасност по људе.
Кратка провјера прије поласка не одузима више од пар секунди, а може спријечити скуп квар на аутомобилу и спасити живот недужне животиње. Током зиме нека вам пређе у навику прије, уласка у аутомобил, неколико пута лупните по хауби.
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