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Неко је у БиХ увезао Ферари вриједан скоро 670.000 КМ

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АТВ редакција
08.11.2026 15:37

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Ферари Ф8 Трибуто
Фото: Screenshot / YouTube

Босна и Херцеговина је у периоду од јануара до октобра ове године увезла укупно 77.930 аутомобила, чија је вриједност достигла 1,11 милијарди КМ.

Међу њима се посебно издваја луксузни Ферари Ф8 Трибуто, који је заједно с плаћеним дажбинама коштао више од 668.000 КМ.

Према подацима Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ, које је добила агенција СРНА, број увезених возила мањи је у односу на исти период прошле године, када су у БиХ стигла 80.033 аутомобила.

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Од укупног броја возила увезених ове године, чак 70.151 аутомобил је полован, док је 7.779 возила било ново.

Занимљив је и податак о расту увоза електричних аутомобила. Од почетка јануара до краја октобра у БиХ је увезено 366 електричних возила, што је знатно више од укупног броја увезеног током цијеле 2025. године, када их је било 207.

Поред тога, на бх. тржиште ове године стигло је и 4.348 хибридних возила.

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Тагови :

ферари

Ферари Ф8 Трибуто

Аутомобил

Увоз аутомобила

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