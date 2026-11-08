Мисимовић “одговорио” Рожману: Стари манири - нови тренер, ништа ново у Мостару

Аутор:АТВ редакција
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Након ремија без погодака у мостарском окршају Зрињског и Сарајева, Симон Рожман, тренер Зрињског поново се бавио и туђим двориштем.
“Ако желимо бити на самом врху морамо сваку утакмицу добити. Видимо да против неких који се боре за врх играју друге екипе.” рекао је Рожман са јасном алузијом на ФК Борац који је с новом побједом у Бањалуци стигао до прилике да тријумфом над Вележом у заосталој утакмици потпуно анулира бодовни заостатак за Зрињским који на лидерској позицији има три бода вишка у односу на Борац
На реакцију из Платонове 6 није требало дуго чекати. Звјездан Мисимовић, предсједник ФК Борац огласио се на свом Инстаграм профилу са поруком на цитирану изјаву Рожмана
“Стари манири - нови тренер. Ништа ново у Мостару.” написао је Мисимовић који је тако узвратио Рожману, али је “боцнуо” и Игора Штимца некадашњег тренера Зрињског који се прошле сезоне више бавио нефудбалским стварима, разметљивим и неспортским изјавама него својом екипом.
Штимац је на крају остао без трофеја, а “попио” је и отказ у Мостару.
Рожман је, ако је судити по “манирима”, одлучио да не учи на грешкама свог претходника, па не би требало да зачуди ако га у Мостару задеси иста судбина као и Штимца.
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