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Када почиње Божићни пост и којим данима је дозвољено јести рибу?

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АТВ редакција
09.11.2026 13:58

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Црква је сакрални архитектурни објекат намјењен одржавању хришћанских богослужења, молитви, литургија и других вјерских обреда.
Фото: pexels/Elina Volkova

Божићни пост 2026. године почиње у суботу, 28. новембра, и траје 40 дана, закључно са Бадњим даном, у сриједу, 6. јануара 2027. Вјерници Српске православне цркве овим постом припремају се за Божић, који се прославља у четвртак, 7. јануара 2027. године.

Током цијелог Божићног поста не једу се месо, млијеко, млијечни производи и јаја, док употреба уља и рибе зависи од дана и празника. Пост на води подразумијева посну храну припремљену без додатог уља. Када је дозвољена риба, остале мрсне намирнице и даље су искључене из исхране.

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Правила се не могу свести само на понављање истог јеловника сваке седмице, јер празници доносе посебна разрјешења. "Општи типик" патријарха Павла као основни образац наводи понедјељак, сриједу и петак без уља и вина, уторак и четвртак са уљем и вином, а суботу и недјељу са рибом. У црквеним поукама за вјернике постоји и блажи образац, који допушта уље понедјељком.

Почетак Божиног поста: 28. и 29. новембар

Божићни пост ове године почиње током викенда. У суботу, 28. новембра, и у недјељу, 29. новембра, дозвољена је риба.

Од 30. новембра до 6. децембра

У понедјељак, 30. новембра, и сриједу, 2. децембра, према црквеном календару пости се на води. Уторак, 1. децембар, и четвртак, 3. децембар, дани су на уљу. За Ваведење Пресвете Богородице, у петак, 4. децембра, дозвољена је риба, иако празник пада у петак. Разрјешење на рибу предвиђено је и за суботу и недјељу, 5. и 6. децембар.

Од 7. до 13. децембра

Понедјељак, 7. децембар, уторак, 8. децембар, и четвртак, 10. децембар, означени су као дани на уљу. У сриједу, 9. децембра, на Светог Алимпија Столпника, и у петак, 11. децембра, предвиђен је пост на води. Риба је дозвољена током викенда, 12. и 13. децембра.

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Од 14. до 20. децембра

На води се пости у понедјељак, 14. децембра, и сриједу, 16. децембра, а на уљу у уторак, 15. децембра, и четвртак, 17. децембра. За петак, 18. децембар, када се обиљежава Свети Сава Освећени, календар предвиђа рибу. Риба је дозвољена и на Никољдан, у суботу, 19. децембра, као и у недјељу, 20. децембра.

Од 21. до 27. децембра

У понедјељак, 21. децембра, пости се на води. Уторак, 22. децембар, када се обиљежава Зачеће Свете Ане, и сриједа, 23. децембар, на Светог Јована, деспота српског, дани су са разрјешењем на уље и вино. На уљу се пости и у четвртак, 24. децембра, као и у петак, 25. децембра, на Светог Спиридона. У суботу и недјељу, 26. и 27. децембра, дозвољена је риба.

Од 28. децембра до 3. јануара

У завршном дијелу поста више нема разрјешења на рибу. Понедјељак, 28. децембар, пости се на води, док су уторак, 29. децембар, среда, 30. децембар, и четвртак, 31. децембар, у календару означени као дани на уљу. Грађанска Нова година не прекида пост: у петак, 1. јануара 2027, пости се на води. У суботу и недјељу, 2. и 3. јануара, дозвољено је уље, али не и риба.

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Последњи дани: од 4. до 6. јануара

У понедјељак, 4. јануара 2027, предвиђен је пост на води, а у уторак, 5. јануара, на уљу. Бадњи дан, у сриеду, 6. јануара, пости се на води. Божић се прославља наредног дана, у четвртак, 7. јануара, када престаје уздржавање од мрсне хране.

Поред уздржавања у исхрани, Божићни пост подразумиева молитву, покајање и бригу за друге. Начин поста прилагођава се узрасту, здрављу и животним околностима, уз савет и благослов свештеника, посебно када су у питању деца, труднице, старији и болесни.

ЖенаБлиц

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Тагови :

православље

Српска православна црква

Божићни пост

обичаји

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