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ЈАНАФ обуставио транспорт нафте због хаварије

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АТВ редакција
09.11.2026 12:16

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Послије хаварије на дионици Јадранског нафтовода између Сиска и Славонског Брода, хрватски ЈАНАФ је обуставио транспорт нафте.

Од 6. новембра, када се десила хаварија на нафтоводу ЈАНАФ, нафта не стиже у рафинерију Панчево.

Како РТС незванично сазнаје, НИС је у сталном контакту са представницима ЈАНАФА и чекају информације о поправци те дионице, како би се наставиле испоруке.

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Хрватски оператер саопштио је да је до квара дошло усљед радова на ревитализацији цјевовода које је изводио спољни извођач.

Процјењује се да је из цијеви истекло око 500.000 литара нафте.

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Тагови :

Хрватска

Нафта

ЈАНАФ

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