ЈАНАФ обуставио транспорт нафте због хаварије

Послије хаварије на дионици Јадранског нафтовода између Сиска и Славонског Брода, хрватски ЈАНАФ је обуставио транспорт нафте.

Од 6. новембра, када се десила хаварија на нафтоводу ЈАНАФ, нафта не стиже у рафинерију Панчево.

Како РТС незванично сазнаје, НИС је у сталном контакту са представницима ЈАНАФА и чекају информације о поправци те дионице, како би се наставиле испоруке.

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Из НИС-а поручују да је снабдјевеност бензинских пумпи редовна.

Хрватски оператер саопштио је да је до квара дошло усљед радова на ревитализацији цјевовода које је изводио спољни извођач.

Процјењује се да је из цијеви истекло око 500.000 литара нафте.