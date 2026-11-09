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Хаос у авиону: Потукли се путници

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АТВ редакција
09.11.2026 11:57

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Туча у авиону
Фото: Инстаграм

Путници у авиону морали су да интервенишу и раздвоје двојицу мушкараца пошто је расправа око простора за одлагање ручног пртљага прерасла у физички обрачун, и то непосредно прије полијетања с Међународног аеродрома Ел Дорадо у Боготи.

Снимак инцидента постао је виралан и привукао пажњу на друштвеним мрежама, преноси "Дејли Мејл".

Хаос у летјелици

На видео-запису види се како један мушкарац посеже преко сједишта и хвата путника који сједи испред њега.

Нападнути мушкарац покушава да се одбрани рукама, али и предметом који изгледа као часопис.

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Остали путници одмах су покушали да спријече додатну ескалацију. Један од њих, ухватио је агресивног мушкарца за капуљачу и повукао га уназад, док су други покушавали да их раздвоје.

Према доступним информацијама, путник који је био нападнут држављанин је Мексика. На снимку се може видјети и његов узнемирени израз лица пошто је сукоб прекинут.

(Телеграф)

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Тагови :

Туча

авион

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