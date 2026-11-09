Хаос у авиону: Потукли се путници

Аутор:АТВ редакција
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Путници у авиону морали су да интервенишу и раздвоје двојицу мушкараца пошто је расправа око простора за одлагање ручног пртљага прерасла у физички обрачун, и то непосредно прије полијетања с Међународног аеродрома Ел Дорадо у Боготи.
Снимак инцидента постао је виралан и привукао пажњу на друштвеним мрежама, преноси "Дејли Мејл".
Хаос у летјелици
На видео-запису види се како један мушкарац посеже преко сједишта и хвата путника који сједи испред њега.
Нападнути мушкарац покушава да се одбрани рукама, али и предметом који изгледа као часопис.
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Остали путници одмах су покушали да спријече додатну ескалацију. Један од њих, ухватио је агресивног мушкарца за капуљачу и повукао га уназад, док су други покушавали да их раздвоје.
Према доступним информацијама, путник који је био нападнут држављанин је Мексика. На снимку се може видјети и његов узнемирени израз лица пошто је сукоб прекинут.
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