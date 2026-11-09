Хрватска полиција ухапсила возача аутобуса из Србије: Ево за шта се терети

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска полиција је ухапсила 55-годишњег држављанина Србије који је јуче управљао аутобусом у тешкој саобраћајној несрећи на ауто-путу А3 код Иванић-Града.
У несрећи су погинуле 17-годишња држављанка Црне Горе и 53-годишња жена родом из Сплита, која је живјела у Загребу, док је 30 путника повређено.
Против возача ће бити поднијета кривична пријава због изазивања саобраћајне несреће, након чега ће бити предат притворском надзорнику, потврдила је загребачка полиција.
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Несрећа се догодила јуче, 8. новембра, око 7.25 часова на 61. километру ауто-пута А3, између петље Иванић-Град и наплатне рампе Загреб-исток.
Према резултатима увиђаја, 55-годишњи возач аутобуса српских регистарских ознака није држао возило унутар обиљежене саобраћајне траке, већ је скренуо удесно, прешао преко зауставне траке за случај нужде и слетио са коловоза, саопштила је полиција.
Аутобус је потом ударио у металну заштитну ограду, наставио неконтролисано да се креће и преврнуо се.
Пет путника задобило је тешке повреде, међу њима четворо држављана Србије и једна држављанка Хрватске.
Још 25 путника лакше је повријеђено. Ријеч је о 18 држављана Србије, троје држављана Хрватске и по једном држављанину Белорусије, Румуније, Босне и Херцеговине и Мађарске.
Свим повређенима љекарска помоћ указана је у здравственим установама на подручју Загреба.
Увиђај је обавио заменик Жупанијског државног тужилаштва у Великој Горици, у сарадњи са загребачком полицијом. Због несреће се саобраћај на том дјелу ауто-пута од 7.25 до 14.35 часова одвијао успорено, једном саобраћајном траком. Тијела погинулих превезена су у Завод за судску медицину и криминалистику у Загребу.
Аутобус је кренуо из Београда са двојицом возача. На граници са Хрватском задржао се око сат и по, након чега је стао на одморишту код бензинске пумпе Ине. Путници су тамо направили паузу од двадесетак минута.
Због задржавања на граници већ је било јасно да аутобус неће стићи у Загреб у предвиђено вријеме, односно у 6 сати ујутру.
Недуго пре несреће први возач, који је управљао аутобусом од Београда, препустио је волан колеги.
Поједини путници који су преживјели несрећу рекли су да је возач заспао за воланом. Међутим, то још није званично потврђено. Надлежно државно тужилаштво наложило је обдукције погинулих и потребна вештачења како би се утврдиле све околности несреће.
(Телеграф)
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