Познати модни брендови под надзором због искориштавања радника

Аутор:АТВ редакција
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Италијански модни брендови Патриција Пепе и Дикси стављени су под судску управу због сумње на искоришћавање страних радника код својих добављача у Тоскани, објавили су недавно тужиоци и извори из правосуђа.
Главни тужилац у Прату, Лука Тескароли, рекао је да су компаније покушавале да смање трошкове производње сарадњом са подизвођачима који нису поштовали права радника. Притом није открио о којим је компанијама ријеч, али су правосудни извори касније потврдили да су то Патриција Пепе и Дикси.
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Компанија која је власник бренда Патриција Пепе саопштила је да је сарадњу са спорним подизвођачима прекинула прије више од годину дана, након што је сама провјерила своје добављаче. То је, како наводи, учинила прије почетка судске истраге. Из компаније су поручили и да су им заштита достојанства и права радника важни у свим фазама производње, те да у потпуности поштују рад правосудних органа.
Судови у Милану су посљедњих година предузели сличне мјере против других познатих модних кућа. Међу њима су произвођач кашмира Лоро Пјана, који је у власништву француске луксузне групације ЛВМХ, те дијелови модних кућа Валентино и Ђорђо Армани.
Због тих случајева расте притисак на италијанску модну индустрију да побољша услове рада. Стављање под судску управу значи да ће бити именовани спољни управници који ће надзирати да ли Патриција Пепе и Дикси спроводе мјере које је суд одредио како би се ријешили проблеми код њихових добављача.
Против самих компанија Патриција Пепе и Дикси не води се кривична истрага. Суд у Фиренци критиковао је обје компаније јер нису довољно надзирале своје подизвођаче нити предузеле одговарајуће мјере како би спријечиле искориштавање радника из Бангладеша и Албаније, рекао је тужилац Тескароли.
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Према његовим ријечима, радници су били слабо плаћени, морали су да раде прековремено, нису имали право на годишњи одмор и били су изложени сталном узнемиравању и злостављању. Тужилац је додао да ће 18 радника који су сарађивали са истражиоцима добити дозволе за боравак у Италији.
Тескароли је истакао да је ово први случај искориштавања радника у Прату у који су укључени албански подизвођачи. Према његовим ријечима, користили су методе које су досад биле карактеристичне за илегалне радионице у кинеском власништву.
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