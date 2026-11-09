На Златибору пронађено тијело дјевојке: Сумња се да је убијена и бачена са терасе

Аутор:АТВ редакција
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Права трагедија одиграла се данас на Златибору, гдје је, према првим незваничним информацијама, пронађено беживотно тијело млађе женске особе, старе око двадесетак година.
Како сазнаје Телеграф, сумња се на стравичан злочин. Дјевојка је наводно најприје звјерски усмрћена са више тешких повреда, а потом је њено тијело бачено са терасе једног објекта.
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Полиција блокирала подручје, дежурни тужилац на терену
На лице мјеста хитно су упућене бројне полицијске патроле, форензичари и дежурни јавни тужилац који обавља увиђај како би се утврдиле све околности ове језиве трагедије.
За овај свирепи злочин сумњичи се држављанин Русије, који је одмах након крвавог пира побјегао у непознатом правцу.
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Полиција интензивно трага за осумњиченим, а према сазнањима, предузимају се све мјере и блокирани су правци како би му се што прије ушло у траг. Увиђај је у току.
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