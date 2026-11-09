Logo

Оружана пљачка у Подгорици: Лопови пријетили пиштољем раднику и отели новац

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
09.11.2026 13:20

Коментари:

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Запослени у фирми за физичко-техничко обезбјеђење пријавио да су два за сада непозната лица јутрос, око девет часова, у Улици Авда Међедовића, од њега уз пријетњу ватреним оружјем, украла новац који је превозио у оквиру обављања послова транспорта новца, саопштено је из Управе полиције.

"Према пријави, догађај се десио непосредно након преузимања пазара из једног маркета, док се радник налазио у путничком возилу. Два непозната лица су, према наводима из пријаве, пришла возилу, након чега су, уз пријетњу оружјем, отуђили врећу са више ПВЦ кеса у којима се налазио новац из 16 пословних објеката", наводи се у саопштењу.

Аднан Делић

БиХ

Аднан Делић поднио оставку

О догађају је обавијештен Виши државни тужилац у Подгорици, са којим полиција координира даље активности и предузима мјере и радње из своје надлежности.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пљачка

Подгорица

Црна Гора

Коментари (0)

Прочитајте више

Веселин Милић негирао кривицу пред судом

Србија

Веселин Милић негирао кривицу пред судом

4 ч

0
експлозија ватра прасак детонација ватра бомба граната експлозив мина

Свијет

Од експлозије у фабрици погинуло троје људи: Више њих и даље под рушевинама

4 ч

0
Никола Поповић

Хроника

Мјесец дана иза решетака: Одређен притвор Николи Поповићу

4 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Огласио се Виктор Орбан након хапшења брата

4 ч

1

Више из рубрике

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Регион

ЈАНАФ обуставио транспорт нафте због хаварије

4 ч

0
Хрватска полиција ухапсила возача аутобуса из Србије: Ево за шта се терети

Регион

Хрватска полиција ухапсила возача аутобуса из Србије: Ево за шта се терети

5 ч

0
Двије особе су погинуле, а више их је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 8. новембра, на ауто-путу А3 у Хрватској, када се преврнуо аутобус са регистарским ознакама Србије.

Регион

Вјештак о несрећи аутобуса у Хрватској: Једна ствар могла је спасити животе

7 ч

0
Ужас у болници: Везани пацијент преминуо након спутавања, радници осумњичени за убиство

Регион

Ужас у болници: Везани пацијент преминуо након спутавања, радници осумњичени за убиство

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима