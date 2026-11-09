Оружана пљачка у Подгорици: Лопови пријетили пиштољем раднику и отели новац

Аутор:АТВ редакција
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Запослени у фирми за физичко-техничко обезбјеђење пријавио да су два за сада непозната лица јутрос, око девет часова, у Улици Авда Међедовића, од њега уз пријетњу ватреним оружјем, украла новац који је превозио у оквиру обављања послова транспорта новца, саопштено је из Управе полиције.
"Према пријави, догађај се десио непосредно након преузимања пазара из једног маркета, док се радник налазио у путничком возилу. Два непозната лица су, према наводима из пријаве, пришла возилу, након чега су, уз пријетњу оружјем, отуђили врећу са више ПВЦ кеса у којима се налазио новац из 16 пословних објеката", наводи се у саопштењу.
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О догађају је обавијештен Виши државни тужилац у Подгорици, са којим полиција координира даље активности и предузима мјере и радње из своје надлежности.
(Танјуг)
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