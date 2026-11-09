Огласио се Виктор Орбан након хапшења брата

Аутор:АТВ редакција
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Бивши мађарски премијер Виктор Орбан реаговао је након вијести о полицијској акцији у оквиру истраге о трговини људима, током које је, према наводима мађарских медија, приведен и његов млађи брат Арон Орбан.
Орбан је на друштвеним мрежама оцијенио да је ријеч о политичком обрачуну и покушају скретања пажње са других афера, тврдећи да је управо он мета, док је његов брат само средство у тој, како је назвао, "прљавој игри".
"Данас би Влада требало да одговара пред Одбором за националну безбједност због афере са агентима. Обрачун је средство за одвлачење пажње. У Мађарској нема одговорности, већ обрачуна. Када је нешто непријатно за Владу, интервенише Управа државне безбједности. Циљ ове прљаве игре је елиминисање политичког противника и изградња једнопартијског система. Мета сам ја, мој брат је само оруђе", поручио је Виктор Орбан.
Његова реакција услиједила је након што је мађарски премијер Петер Мађар објавио да је, према информацијама из медија, Арон Орбан приведен због сумње на трговину људима. Мађар је навео да Национална канцеларија за повраћај и заштиту имовине и Национални истражни биро настављају истрагу.
Today, the government should be held to account before the National Security Committee over its handling of the communist-era secret police archives. However, instead of facing scrutiny, it is using political persecution to divert attention. What is happening in Hungary is not accountability. It is a political witch hunt. Whenever the government finds itself in an embarrassing situation, it resorts to the tactics of the communist-era secret police. The aim of this dirty political game is to eliminate opponents and establish a one-party state. I am the real target. My younger brother is simply being used to get to me.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 9, 2026
Полицијска акција спроведена је на више локација у Будимпешти и жупанији Пешта, гдје су обављени претреси кућа и приведено неколико особа у оквиру два паралелна кривична поступка. У операцију су укључени Национални истражни биро и Национална канцеларија за повраћај и заштиту имовине.
Свијет
Ухапшен брат Виктора Орбана
Према писању мађарских медија, истражне радње повезане су и са компанијом Арона Орбана. Раније се писало да је та фирма вијетнамске држављане уписивала на дводневни курс спасавања живота на Универзитету у Печују, што им је наводно могло олакшати добијање шенгенских виза. Медији су такође наводили да је Арон Орбан интервенисао како би убрзао обраду појединих захтјева за визе.
Предсједница Националне канцеларије за повраћај и заштиту имовине Ана Унгер није потврдила нити демантовала да је Арон Орбан међу приведенима, али је навела да су у току нове истражне радње у предмету који укључује његов случај. Детаљније информације најављене су накнадно.
Засад, дакле, нема званичне потврде надлежних органа о идентитету свих приведених, нити о томе да ли је брат бившег мађарског премијера заиста задржан.
(Курир)
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