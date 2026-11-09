Аднан Делић поднио оставку

Аутор:АТВ редакција
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Аднан Делић поднио је данас, 9. новембра оставку на дужност федералног министра рада и социјалне политике те је одлучио прихватити мандат у Скупштини Кантона Сарајево.
"Данас сам предсједници ФБиХ поднио оставку на дужност федералног министра рада и социјалне политике. Прихватићу мандат у Скупштини Кантона Сарајево који сте ми повјерили на изборима и, поштујући Изборни закон, завршавам свој министарски мандат", поручио је Делић преко друштвених мрежа.
Резимирајући свој рад у протекле четири године, Делић је истакао да ће их памтити по људима и њиховим животним причама.
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"Иза нас су четири интензивне године. Много километара, разговора, бриге, борбе и тражења рјешења. Упознао сам људе који свакодневно носе терет о којем већина нас мало зна. Родитеље који годинама не проспавају ноћ. Људе којима је и најосновније право значило дугу борбу. Породице којима је требало да их неко саслуша и озбиљно схвати оно кроз шта пролазе", рекао је и закључио:
"Због њих ми је овај посао значио много више него што сам могао знати када сам га преузео. Радовао сам се сваком помаку за који смо знали да ће некоме олакшати живот. Тешко сам прихватао колико се дуго на нека рјешења чека, посебно када знате да људи којима су потребна немају времена за чекање".
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