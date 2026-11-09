Кошарац: Манипулативно лицемјерје станује у Делегацији ЕУ, а такав им је извјештај о БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да "антиевропско" манипулативно лицемјерје станује у Делегацији ЕУ у БиХ, али и у Бриселу, те да им је такав и извјештај о БиХ - лицемјеран, тенденциозан, склепан по сарајевским ћевабџиницама и бурегџиницама.
Кошарац је рекао да је манипулатор шеф Делегације ЕУ у БиХ Луиђи Сорека, након представљања ништа мање манипулативног извјештаја Европске комисије о БиХ за ову годину изјавио да су уочи општих избора "свједочили интензивирању политичких представа за јавност, реторике подјела и антиевропских наратива", те да је, суштински, ово била изгубљена година у смислу конкретног напретка.
"А шта је више "антиевропски" од подржавања наметања закона и игнорисања чињенице да није ријешено питање међународних судија у Уставном суду БиХ?", упитао је Кошарац.
Кошарац је подсјетио да је понуђено рјешавање свих питања европских приоритета истовремено и у пакету кроз политички договор и уз поштовање уставних надлежности, али да то није добило подршку.
"Делегација ЕУ у БиХ одавно није непристрасни посредник, већ се понаша као политички актер који сарађује са искључиво са послушнима, покушавајући да дисциплинује оне који не пристају на наметања", оцијенио је Кошарац.
Таквим приступом, указао је он, дерогирају Дејтонски споразум и договор два ентитета и три конститутивна народа.
"Република Српска никада неће пристати на то. Ми нисмо и нећемо бити послушни извршилац ни бриселских, ни сарајевских политичких налога. Српска је суверена, а њена јасна политика је поштовање Дејтонског споразума и договор два ентитета и три конститутивна народа, без наметања, међународног интервенционизма и преношења уставних надлежности", поручио је Кошарац на Инстаграму.
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