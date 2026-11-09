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Од експлозије у фабрици погинуло троје људи: Више њих и даље под рушевинама

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АТВ редакција
09.11.2026 12:52

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Фото: Pexels/ Edu Raw

Најмање троје људи погинуло је од експлозије у металуршкој фабрици у Измиру у Турској, јавила је телевизија "Хабер", позивајући се на регионалне власти.

У саопштењу се наводи да је 14 људи повријеђено, а 10 лица је и даље испод рушевина.

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Медијски сервис НТВ објавио је раније да је "велики број људи погинуо од експлозије".

(Срна)

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Тагови :

Експлозија

фабрика

погинули радници

Турска

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