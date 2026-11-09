Од експлозије у фабрици погинуло троје људи: Више њих и даље под рушевинама

Аутор:АТВ редакција
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Најмање троје људи погинуло је од експлозије у металуршкој фабрици у Измиру у Турској, јавила је телевизија "Хабер", позивајући се на регионалне власти.
У саопштењу се наводи да је 14 људи повријеђено, а 10 лица је и даље испод рушевина.
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Медијски сервис НТВ објавио је раније да је "велики број људи погинуо од експлозије".
(Срна)
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