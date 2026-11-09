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Мјесец дана иза решетака: Одређен притвор Николи Поповићу

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
09.11.2026 12:25

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Никола Поповић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Николи Поповићу (36) из Гламочана код Лакташа осумњиченом да је у тучи металном палицом убио Драгана Стојановића (43) из Челинца и нанио повреде његовом брату Г.С.

Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Николи Поповићу (36) из Гламочана код Лакташа осумњиченом да је у тучи металном палицом убио Драгана Стојановића (43) из Челинца и нанио повреде његовом брату Г.С.

"Притвор је одређен због опасности да ће боравком на слободи осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке и што би пуштање на слободу резултирало узнемирење јавности", наводе у Окружном суду у Бањалуци.

Туча се догодила 12. октобра око 17.50 часова у улици Илије Томића у Гламочанима. Стојановић је скоро 20 дана био у коми и подлегао је у УКЦ Републике Српске.

ОЈТ Бањалука

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Осумњичен за убиство: Затражен притвор Николи Поповићу

”Осумњичени је у физичком сукобу употребом металне палице задао ударце по тијелу Д.С. и Г.С. Од посљедица задобијених повреда Д.С. је преминуо 1. новембра у УКЦ Републике Српске”, саопштило је раније тужилаштво.

Поповић је ухапшен у петак 6. новембра након што је тужилаштву достављен обдукциони записник којим је потврђено да је Стојановићева смрт убилачког карактера

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Тагови :

Никола Поповић

одређен притвор

Драган Стојановић

Окружни суд Бањалука

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