Мјесец дана иза решетака: Одређен притвор Николи Поповићу

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Николи Поповићу (36) из Гламочана код Лакташа осумњиченом да је у тучи металном палицом убио Драгана Стојановића (43) из Челинца и нанио повреде његовом брату Г.С.
Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Николи Поповићу (36) из Гламочана код Лакташа осумњиченом да је у тучи металном палицом убио Драгана Стојановића (43) из Челинца и нанио повреде његовом брату Г.С.
"Притвор је одређен због опасности да ће боравком на слободи осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке и што би пуштање на слободу резултирало узнемирење јавности", наводе у Окружном суду у Бањалуци.
Туча се догодила 12. октобра око 17.50 часова у улици Илије Томића у Гламочанима. Стојановић је скоро 20 дана био у коми и подлегао је у УКЦ Републике Српске.
Хроника
Осумњичен за убиство: Затражен притвор Николи Поповићу
”Осумњичени је у физичком сукобу употребом металне палице задао ударце по тијелу Д.С. и Г.С. Од посљедица задобијених повреда Д.С. је преминуо 1. новембра у УКЦ Републике Српске”, саопштило је раније тужилаштво.
Поповић је ухапшен у петак 6. новембра након што је тужилаштву достављен обдукциони записник којим је потврђено да је Стојановићева смрт убилачког карактера
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