Веселин Милић негирао кривицу пред судом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Првом основном суду у Београду данас је почело суђење бившем начелнику београдске полиције Веселину Милићу, а он се изјаснио да није крив по оптужбама за непријављивање кривичног дјела и фалсификовање исправа у вези са убиством Алексадра Нешовића у ресторану "27" на Сењаку.
На почетку суђења тужилац је прочитао оптужни акт, након чега је судија упитала Милића да ли је разумио наводе оптужног приједлога и како се изјашњава, на шта је он рекао да није крив ни за једно кривично дјело које му је стављено на терет.
Свијет
Огласио се Виктор Орбан након хапшења брата
Милић је најавио да ће у наставку суђења изнијети одбрану.
Тужилаштво је предложило суду да буду испитани власник локала "27" о томе да ли је у ноћи убиства Нешвића позвао Милића, као и оптужени за убиство Нешовића и многи други свједоци.
Тужилац је предложио да се као доказ изведу фајлови са Милићевог телефона, који су на УСБ-у, те да се од МТС прибави листинг позива обављених са Милићевог телефона од 12. до 15. маја.
Регион
Хрватска полиција ухапсила возача аутобуса из Србије: Ево за шта се терети
Милићев бранилац Немања Васиљевић је на почетку излагања рекао да су начелник Управе криминалистичке полиције Марко Кричак и начелник Службе за сузбијање криминала Бошко Секуловић ухапшени по кривичној пријави коју су поднели Милићеви браниоци, јер су, како је навео, оштетили Милића током прикупљања доказа и обавјештења тужилаштва у овом случају.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму