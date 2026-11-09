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Веселин Милић негирао кривицу пред судом

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АТВ редакција
09.11.2026 13:06

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Веселин Милић негирао кривицу пред судом
Фото: МУП Србије

У Првом основном суду у Београду данас је почело суђење бившем начелнику београдске полиције Веселину Милићу, а он се изјаснио да није крив по оптужбама за непријављивање кривичног дјела и фалсификовање исправа у вези са убиством Алексадра Нешовића у ресторану "27" на Сењаку.

На почетку суђења тужилац је прочитао оптужни акт, након чега је судија упитала Милића да ли је разумио наводе оптужног приједлога и како се изјашњава, на шта је он рекао да није крив ни за једно кривично дјело које му је стављено на терет.

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Милић је најавио да ће у наставку суђења изнијети одбрану.

Тужилаштво је предложило суду да буду испитани власник локала "27" о томе да ли је у ноћи убиства Нешвића позвао Милића, као и оптужени за убиство Нешовића и многи други свједоци.

Тужилац је предложио да се као доказ изведу фајлови са Милићевог телефона, који су на УСБ-у, те да се од МТС прибави листинг позива обављених са Милићевог телефона од 12. до 15. маја.

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Милићев бранилац Немања Васиљевић је на почетку излагања рекао да су начелник Управе криминалистичке полиције Марко Кричак и начелник Службе за сузбијање криминала Бошко Секуловић ухапшени по кривичној пријави коју су поднели Милићеви браниоци, јер су, како је навео, оштетили Милића током прикупљања доказа и обавјештења тужилаштва у овом случају.

(Танјуг)

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Тагови :

Веселин Милић

Суђење

Београд

Сењак

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