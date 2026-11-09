Страшна трагедија: Дјечак из БиХ погинуо у језивој несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Дванаестогодишњи Ибрахим Мујановић погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у четвртак ујутро на ауто-путу Е18, код мјеста Бомештад у близини Ларвика у Норвешкој.
Дјечак се налазио у аутомобилу с родитељима и петоро браће и сестара.
Норвешка полиција објавила је његов идентитет уз сагласност породице. Ибрахим је живио у општини Кристиансанд, а био је ученик седмог разреда школе Вегсбyгд.
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Директор школе Елинор Скаја Ас описала га је као дивног дјечака и особу која је окупљала своје вршњаке.
"Био је заиста диван дјечак и недостајаће нам. Био је центар окупљања у свом разреду", казала је директор школе.
Према информацијама норвешких медија, породица је у тренутку несреће путовала према Сандефјорду. У аутомобилу су била оба родитеља и шесторо дјеце.
Полиција истражује више могућих узрока несреће. Према ријечима полицијске тужилац Лин Кристине Теле, на мјесту догађаја било је изразито клизаво, а ту информацију потврдили су и свједок који је наишао на мјесто несреће те полицијски службеници који су изашли на терен.
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Истражиоци прикупљају снимке видеонадзора и планирају саслушати свједоке и учеснике несреће. Полиција је раније саопштила да је на снимку видљиво како је аутомобил изгубио контролу, преврнуо се на кров и завршио у јарку.
За сада нема сумње да је возач управљао под утицајем алкохола или других опојних средстава. Полиција провјерава и друге околности, укључујући стање возила, кориштење сигурносних појасева и врсту гума.
Норвешка управа за јавне саобраћајнице потврдила је да је на дијелу ауто-пута на којем се догодила несрећа било клизаво, али да та дионица током ноћи није била посута сољу.
Према објашњењу надлежних, током ноћу је обављено дјелимично посипање соли на појединим ризичним локацијама, док је за ову дионицу процијењено да није било потребе за тим јер је коловоз био сув.
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Након несреће најављена је додатна анализа начина одржавања и посипања ауто-путу, укључујући могућност чешћег третирања коловоза чак и када је сув.
Породица је након трагедије добила подршку надлежних служби, а школа коју је Ибрахим похађао организовала је окупљање ученика, родитеља и запосленика како би заједно одали почаст дјечаку. Најављено је и одржавање комеморације.
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