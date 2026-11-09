Цијене нафте и даље у паду

Цијене нафте данас су у паду након што је амерички пресједник Доналд Трамп изјавио да постоји мала вјероватноћа обнове напада на Иран.

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за 1,3 одсто и сада је 97,01 долара по барелу.

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У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте пала за 0,7 одсто и износи 90,17 долара по барелу.

Амерички предсједник изјавио је раније за америчку медијску кућу Си-Ен-Ен да сматра да постоји врло мала вјероватноћа за обнову сукоба, али је и упозорио да ће његова одлука зависити од тога да ли ће Иран потписати споразум.

(Срна)