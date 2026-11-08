Отвара се за неколико дана: Погледајте како изгледа кључни објекат Лидла у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки трговачки гигант Лидл ће 12. новембра, отворити највећи објекат у Босни и Херцеговини, што је још један корак ка почетку пословања у БиХ.
Отварање Лидла у БиХ биће и прилика за ново успостављање тржишта, односно домаћи трговачки ланци добијају озбиљну конкуренцију у сваком погледу.
Овај објекат ће бити логистичко-дистрибутивни центар, а ријеч је о инвестицији вриједној више од 100 милиона евра, која би требала омогућити снабдијевање будућих продавница широм земље.
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Иако Лидл још није званично објавио датум отварања првих објеката, према незваничним информацијама њихов почетак рада очекује се у марту 2027. године, преноси "Аваз".
Логистички центар изграђен је у пословној зони Азаповићи, на подручју Лепенице, у непосредној близини ауто-пута А1.
Комплекс се простире на приближно 250.000 квадратних метара земљишта, док складишни простор заузима око 60.000 квадратних метара.
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