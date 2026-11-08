Папрена услуга: Колико кошта да месар среди товљеника од 150 кила на свињокољу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Свињокољ у Републици Српској увелико је почео, а осим новчаних издатака за месо, оне који то не знају сами чекају и трошкови услуге месара.
Куповина товљеника или свјежег меса за сушење меса обично почиње већ крајем октобра, али је највећа потражња за овом робом од почетка до краја новембра.
Они који нису вјешти да сами закољу товљеника и обраде месо, користе услуге месара.
Интернет је ових дана пун огласа у којима се нуди услуга транжирања товљеника за свињокољ.
Хроника
Има повријеђених: Огласила се полицији о несрећи на путу према Бањалуци
Тако, сређивање товљеника од 150 килограма у полутке кошта 90 КМ, а са транжирањем 140 КМ.
Обрада свиње од 150 до 200 килограма у полутке кошта 100 КМ, а са транжирањем 150 КМ.
Кад је ријеч о товљеницима тежим од 200 килограма, цијена за сређивање у полутке износи 0,5 КМ, а са транжирањем 0,9 КМ по килограму, пише "Српска инфо".
Узгајивачи објашњавају да потрошачи купују товљенике различите тежине – и оне од 150, и оне од 200 килограма, у зависности од тога коме шта треба и ко је на шта научио.
Такође, све више људи практикује куповину сређених полутки, те дијелова меса, како коме одговара.
Тренутно, цијена товљеника углавном се креће око 4-5 КМ. Има и оних који своју робу нуде нешто повољније, али и оних који траже далеко више од просјека.
Занимљивости
Вријеме на Митровдан има посебно значење: Каква ће зима бити?
Тако, товна свиња од око 200 килограма кошта око 800 – 900 КМ. Од ове тежине, након клања и чишћења, добију се двије полутке тешке око 160 килограма. Од тога, дио се топи у маст, дио меље за кобасице, а нешто оставља за замрзивач. Остатак меса, обрађен је за сушење, а ријеч је о количини од око 80 килограма.
Са друге стране, цијена сређених полутки тренутно се креће око 7 КМ по килограму. Примјера ради, полутка од 80 килограма кошта око 560 КМ, двије око 1.120 КМ.
Грађанима је доступна и варијанта куповине бутова, плећки, печеница, сланина како у месницама, тако и преко огласа.
Тако, килограм свјежег бута кошта око 10-11 КМ, плећка 8,5-10 КМ, печеница 12-13 КМ, месната сланина 11,5-12 КМ, бијела сланина 8 КМ, она за чварке око 4,5 КМ.
Хроника
Тежак удес на путу Бањалука-Јајце: Хитна на терену, обустављен саобраћај
Под претпоставком да се купи око 25 килограма бута, 18 кг плећке, 20 кг печенице, и 23 килограма сланине, није тешко израчунати да ће купац, с обзиром на поменуте цијене, морати издвојити око 1.000 КМ.
Ветеринари упозоравају на неопходност ношења меса на анализу, како би се искључила присутност трихинеле.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
5 ч0
Економија
5 ч0
Економија
7 ч0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму