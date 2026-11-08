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Цифра избезумљује: Познато колико грађани дугују банкама

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АТВ редакција
08.11.2026 18:41

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Нудио полицајцу мито па ухапшен
Фото: АТВ

Задуженост грађана Босне и Херцеговине наставља расти, а према подацима Централне банке БиХ, становништво је на крају августа 2026. године банкама дуговало 15,68 милијарди КМ.

У односу на исти период прошле године, дуг грађана повећан је за 1,73 милијарде КМ, односно 12,4 одсто, док је само током аугуста забиљежен раст кредита од 125,8 милиона КМ.

Јелена Карлеуша

Сцена

Објављен снимак из приватности Јелене Карлеуше

Највећи дио задуживања односи се на потрошачке кредите, које грађани могу користити за различите потребе, од куповине намјештаја и аутомобила до реновирања дома и других трошкова.

Камате представљају додатни трошак, а према ранијим подацима Централне банке БиХ, просјечна каматна стопа на новоодобрене кредите становништву током првих осам мјесеци 2025. износила је 5,4 одсто, пренијела је Црна-хроника.

Примјера ради, кредит од 10.000 КМ на пет година, уз годишњу камату од 5,4 одсто и мјесечну отплату, подразумијева рату од приближно 191 КМ, односно укупну отплату од око 11.431 КМ, без додатних банкарских накнада.

Пожар на вагонима у Рајловцу

Хроника

Ватра гута вагоне у Рајловцу

Иако грађани на банковним рачунима имају укупно више новца него што дугују, раст кредитних обавеза показује да задуживање заузима све значајније мјесто у финансијама домаћинстава.

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Тагови :

кредит

дуговања

Дугови

Камате

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