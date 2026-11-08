Цифра избезумљује: Познато колико грађани дугују банкама

Задуженост грађана Босне и Херцеговине наставља расти, а према подацима Централне банке БиХ, становништво је на крају августа 2026. године банкама дуговало 15,68 милијарди КМ.

У односу на исти период прошле године, дуг грађана повећан је за 1,73 милијарде КМ, односно 12,4 одсто, док је само током аугуста забиљежен раст кредита од 125,8 милиона КМ.

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Највећи дио задуживања односи се на потрошачке кредите, које грађани могу користити за различите потребе, од куповине намјештаја и аутомобила до реновирања дома и других трошкова.

Камате представљају додатни трошак, а према ранијим подацима Централне банке БиХ, просјечна каматна стопа на новоодобрене кредите становништву током првих осам мјесеци 2025. износила је 5,4 одсто, пренијела је Црна-хроника.

Примјера ради, кредит од 10.000 КМ на пет година, уз годишњу камату од 5,4 одсто и мјесечну отплату, подразумијева рату од приближно 191 КМ, односно укупну отплату од око 11.431 КМ, без додатних банкарских накнада.

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Иако грађани на банковним рачунима имају укупно више новца него што дугују, раст кредитних обавеза показује да задуживање заузима све значајније мјесто у финансијама домаћинстава.