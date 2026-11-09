У једној просторији никада не треба сушити одјећу: Могу се јавити проблеми са дисањем

Аутор:АТВ редакција
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Ако немате машину за сушење веша, ови хладнији, кишни дани сигурно вас баш и не радују.
Многи своју одјећу суше гдје год стигну, на радијатору или на сталку за сушење, али стручњаци упозоравају да би требало да имате на уму да постоји једна просторија у којој никада не би требало да сушите свој веш, пише Тhe Sun.
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Наиме, стручњаци тврде да треба избјегавати сушење веша у спаваћој соби. Мокри веш повећава влажност ваздуха за 30 одсто, повећавајући ризик од потешкоћа с дисањем током спавања и угрожавајући имунолошки систем. Као резултат повишеног нивоа влаге, могла би да се повећа и шанса за развој плијесни.
"Држање влажног веша у вашем животном простору не подстиче само појаву плијесни и влаге, већ може довести до респираторних проблема, а мокар веш такође може бити и помало смрдљив. Спаваћа соба је једна од просторија у којој проводите највише времена, па с обзиром на потенцијалне здравствене проблеме и проблеме с плијесни, било би боље да га држите подаље", рекли су стручњаци из In The Wash-a.
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Гриње такође могу да се појаве у спаваћим собама јер мокра одјећа ствара влажну околину у којој оне могу расти. Осим тога, ако влага испуни просторију може доћи до кондензације, која заузврат може узроковати труљење дрвених конструкција.
(Крстарица)
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