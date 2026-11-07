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Како опрати капут у веш-машини, а да се не оштети

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АТВ редакција
07.11.2026 18:50

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Машина за прање веша
Фото: Sarah Chai/Pexels

Неке капуте можете да оперете и у веш машини, али само ако поштујете неколико важних правила. Ево на шта треба да обратите пажњу да се не скупе, не изгубе облик и не униште током прања.

Зимски капути често су међу најскупљим комадима гардеробе, па не чуди што многи избјегавају да их перу код куће. Ипак, одлазак на хемијско чишћење није увијек неопходан. Поједине капуте можете да оперете и у веш машини, али је важно да прије тога провјерите од ког су материјала направљени и да правилно подесите програм.

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Највећа грешка је да све капуте убаците у машину на исти начин. Вуна, полиестер, кашмир и капути са посебним пуњењем не захтијевају исту његу. Неправилно прање може да доведе до скупљања, губитка облика, оштећења влакана или стварања грудвица у пуњењу.

1. Прво провјерите етикету, она вам говори све

Прије него што ставите капут у машину, погледајте етикету са унутрашње стране. На њој се налазе симболи који показују да ли је машинско прање дозвољено, на којој температури и на који начин.

Ако је на етикети прецртана посуда са водом, капут не треба да перете у веш машини. Исто важи и за комаде од осјетљивих материјала попут појединих врста вуне и кашмира, који захтијевају хемијско чишћење или посебну његу. Ако је машинско прање дозвољено, обавезно провјерите и препоручену температуру.

2. Припремите капут прије прања

Прије убацивања у машину испразните све џепове, закопчајте рајсфершлусе и дугмад, а капут окрените на наличје. Ако има одвојиву капуљачу, крзно или каиш, скините их.

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Уколико на рукавима, крагни или око џепова постоје видљиве флеке, можете претходно да их третирате благим средством за уклањање мрља, уколико је оно погодно за тај материјал. Важно је и да капут не перете заједно са пешкирима, фармеркама или другим тешким комадима одјеће. Најбоље је да у бубњу има довољно простора да се капут слободно окреће.

3. Изаберите одговарајући програм и температуру

Ако етикета дозвољава прање у машини, бирајте програм за осјетљив веш, вуну или ручно прање, у зависности од материјала. Најчешће је безбједнија температура од 20 до 30 степени, док центрифугу треба да подесите на најмањи број обртаја или је потпуно искључити ако је тако наведено на етикети.

Високе температуре и јака центрифуга могу да оштете влакна, изазову скупљање и промијене облик капута.

Посебно обратите пажњу на сљедеће материјале:

  • Полиестер: Углавном може да се пере на 30 степени, уз благ програм и детерџент за осјетљив веш.
  • Вуна: Захтијева програм за вуну, хладну воду и детерџент намијењен вуненој одјећи. Ако етикета препоручује искључиво хемијско чишћење, немојте да ризикујете.
  • Кашмир: Веома је осјетљив и најбоље је да га перете ручно или однесете на професионално чишћење, осим ако произвођач изричито дозвољава машинско прање.
  • Перјани капути: Захтијевају посебан програм и детерџент за перје, а важно је и правилно сушење како се пуњење не би слијепило.
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4. Немојте да претјерујете са детерџентом

За прање капута користите малу количину течног детерџента, најбоље оног намијењеног осјетљивим тканинама. Прашкасти детерџенти могу теже да се растворе на нижим температурама, па постоји могућност да остану трагови на материјалу. Избјегавајте омекшивач, нарочито код перјаних и функционалних капута, јер може да утиче на својства материјала и пуњења.

5. Како правилно да осушите капут након прања?

Једнако важно као и само прање јесте правилно сушење. Мокар капут немојте одмах да качите на танку вјешалицу, јер тежина воде може да промијени његов облик. Вунене и осјетљиве капуте најбоље је да сушите положене на равној површини, на сувом пешкиру, даље од директног сунца и радијатора. Повремено их окрените како би се равномјерно осушили.

Перјане капуте сушите према упутству произвођача. Неки модели могу у машину за сушење веша на ниску температуру, уз посебне лоптице за сушење које помажу да се пуњење равномјерно распореди. Међутим, то радите само ако је сушење у машини дозвољено на етикети.

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6. Ове грешке никако немојте да правите

Ако желите да вам зимски капут траје више сезона, избјегавајте неколико честих грешака:

  • Немојте да перете капут на 40 или 60 степени ако етикета то не дозвољава.
  • Немојте да користите јаку центрифугу јер може да деформише материјал.
  • Немојте да га сушите директно на радијатору јер топлота може да оштети влакна.
  • Немојте да га стављате у машину ако на етикети пише да је дозвољено само хемијско чишћење.
  • Немојте да га пеглате директно, нарочито ако је направљен од осјетљивих материјала.

(Мондо)

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Тагови :

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прање веша

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