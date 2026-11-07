Није ни броколи ни спанаћ: Ово је најхранљивије поврће на свијету

Аутор:АТВ редакција
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Када помислимо на најхранљивије поврће на свијету, прво се сјетимо броколија, спанаћа, кеља или шаргарепе. Ове намирнице годинама имају репутацију изузетно здравог поврћа, али једна далеко мање позната биљка може да им парира, а по концентрацији појединих хранљивих материја чак и да их надмаши.
Ријеч је о зеленом лиснатом поврћу које има изузетно мало калорија, а обилује витаминима, минералима и корисним биљним једињењима. У многим земљама цијени се као састојак салата и других јела, али се на нашим трпезама и даље ријетко налази.
Њена нутритивна вриједност заинтересовала је и научнике, а новија истраживања показала су да начин узгоја може значајно да утиче на количину витамина и других корисних састојака у овој биљци.
Ријеч је о поточарки, чији је латински назив Nasturtium officinale. Припада породици купусњача, истој којој припадају броколи, купус, кељ и рукола.
Сцена
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Препознаје се по ситним зеленим листовима и благо љуткастом, помало биберастом укусу. На први поглед може да подсјети на матовилац, али има израженију арому.
Посебно је издваја однос калорија и хранљивих материја. Према подацима америчког Министарства пољопривреде, 100 грама свјеже поточарке садржи приближно:
- 11 калорија
- 43 милиграма витамина Ц
- 250 микрограма витамина К
- 120 милиграма калцијума
Осим тога, садржи и бета-каротен, биљни пигмент који тијело може да претвори у витамин А, као и друга корисна биљна једињења.
Због оваквог састава, поточарка спада у намирнице велике нутритивне густине. То значи да обезбјеђује значајне количине одређених хранљивих материја уз веома малу енергетску вриједност.
Велика предност поточарке је висок садржај витамина Ц, који доприноси нормалном функционисању имунолошког система, стварању колагена и заштити ћелија од оксидативног стреса.
Витамин К, којим је ова биљка посебно богата, неопходан је за нормално згрушавање крви и очување здравља костију. Бета-каротен је извор витамина А, који помаже у очувању нормалног вида, здравља коже и функције имунолошког система. Калцијум је важан за кости и зубе, али и за нормалан рад мишића.
Ипак, то што поточарка садржи много корисних материја не значи да може да спријечи или излијечи одређене болести. Њена највећа вриједност долази до изражаја када је дио разноврсне и уравнотежене исхране.
Свијет
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Особе које узимају варфарин или друге лијекове на чије дејство утиче унос витамина К требало би да одржавају уједначен унос овог витамина и да се о већим промјенама у исхрани посавјетују са љекаром.
Посебно занимљиве резултате дало је истраживање научника са Универзитета Калифорније у Дејвису, објављено 2025. године у научном часопису "Frontiers in Plant Science“.
Истраживачи су анализирали 32 генетски различите групе поточарке сакупљене у више земаља како би утврдили колико поријекло биљке и услови узгоја утичу на њен нутритивни састав. Резултати су показали да се количине појединих витамина и биљних једињења могу значајно разликовати.
Једно од најзанимљивијих открића односило се на плаву свјетлост. Код многих узорака додатно излагање плавој свјетлости повећало је концентрацију одређених каротеноида, нарочито лутеина, пигмента важног за здравље очију.
Међутим, истовремено је забиљежен пад витамина Ц и укупног антиоксидативног капацитета биљке. Услови који повећавају садржај једне корисне материје не морају да побољшају цјелокупан нутритивни састав поврћа.
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Ова сазнања могла би да помогну произвођачима да развију начине узгоја којима би се добијале биљке са пожељним хранљивим својствима.
Поточарка је веома захвална за припрему јер не захтијева компликовану обраду. Најчешће се једе свјежа, када њен благо пикантан укус долази до пуног изражаја.
Додајте је у зелену салату, комбинујте са парадајзом, краставцем и маслиновим уљем или је ставите у сендвиче. Посебно се добро слаже са куваним јајима, свјежим сиром, авокадом и лимуновим соком.
Ако волите зелене смутије, неколико листова поточарке можете измиксати са јабуком, краставцем и другим лиснатим поврћем. Одлична је и у омлетима, супама и кремастим намазима.
Ако вам је њен укус прејак, помијешајте је са обичном зеленом салатом или матовилцем. Тако ћете добити блажу комбинацију, а ипак уносити разноврсније поврће у свакодневну исхрану.
Поточарка природно расте у потоцима и другим воденим стаништима, па многи мисле да је најбоље убрати је директно у природи.
Међутим, самоникла поточарка из вода непровјереног квалитета може бити загађена микроорганизмима и паразитима. Зато је за исхрану сигурније бирати биљке из контролисаног узгоја, уз обавезно темељно прање прије конзумирања.
Колико год била хранљива, нутриционисти наглашавају да не постоји једна намирница која може да замијени све остале. Највише користи за здравље доноси разноврсна исхрана која укључује различите врсте поврћа, воћа, махунарки и других нутритивно вриједних намирница.
Поточарка зато не мора да замијени броколи, спанаћ или кељ. Довољно је да им се с времена на вријеме придружи на тањиру и тако обогати свакодневни јеловник, пише Глас Срспке.
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