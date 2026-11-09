Како сачувати руже од првог мраза?

Аутор:АТВ редакција
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Да вас прољеће не би дочекало са осушеним гранама и пропалим коријеном, постоји неколико простих ствари које морате да урадите прије него што стегне први јачи мраз.
Међутим, чим зима покаже зубе, неприпремљен жбун може озбиљно да страда.
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Прие него што крене први мраз, морате да урадите ове ствари.
Преко љета смо навикли да чим цвиет прође, одмах узмемо маказе у руке и одсјечемо га како би избио нови. Када стигну хладнији дани, са сјечењем превелих цвјетова морате одмах престати.
Пустите ружу да сама образује своје плодове, оне црвенкасте шипурке. Када биљка почне да прави плод, она природно добија знак да се сезона завршава, успорава свој раст и полако улази у миран сан. Те шипурке не само да помажу биљци да спремна дочека зиму, већ прелијепо изгледају у дворишту када опадне сво лишће и унесу мало дивне јесење боје.
Једнако је важно да у јесен потпуно заборавите на прихрањивање и орезивање. Руже су увијек гладне и волимо да их прихрањујемо да би бујније цвјетале, али са ђубрењем - а нарочито оним богатим азотом - престаје се већ крајем септембра.
Ако сада погнојите ружу, она ће избацити младе, њежне изданке које ће први мраз у секунди дотући и осакатити вам цијелу биљку.
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Што се орезивања тиче, сада смијете да уклоните само оне гране које су видно суве, сломљене или болесне. Свако озбиљније скраћивање жбуна оставите за крај фебруара или сам почетак прољећа. Ако у касну јесен јако поткрешете ружу, знатно јој смањујете шансе да преживи јаку зиму.
Сви знамо да јесен умјесто благе кише зна да нам донесе или потоп који траје данима, или сушни период када капи кише нема недјељама. Ружама је јесење освјежење и те како потребно, јер биљка која у зиму уђе добро напојена водом далеко лакше подноси мраз.
Редовно провјеравајте колико је земља влажна и заливајте руже све док се земља не замрзне. Гледајте да влога продре дубоко, бар неких седам-осам центиметара у дубину. Наравно, ако сте скоро посадили нове пелцере или младе руже, њима ће требати мало више пажње и чешће заливање него старим жбуновима који имају дубок и развијен коријен.
Док је лишће још на гранама, добро загледајте своје руже. Ако примјетите досадне биљне ваши или пауке који се мотају око стабљика, истерајте их прскањем заштитним уљем, попут неем уља.
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Чим удари први јачи мраз, вриеме је за озбиљно спремање око саме биљке:
Прикупите све опало лишће и гранчице које се скупљају око коријена. Разне опасне болести, а нарочито црна пјегавост и пепелница, обожавају да презиме у том отпаду и да на прољеће поново нападну ваше љепотице.
Никада немојте бацати то болесно лишће у компост, већ га спакујте у кесу и баците у ђубре.
Очистите све корове који ружама краду драгоцјену воду и храну из земље.
Када је земља око коријена потпуно чиста, направите им топли покривач. Ставите слој од око пет центиметара стајњака, компоста, уситњеног опалог лишћа или борових иглица.
Овај природни прекривач чува кориен од смрзавања и задржава влагу у земљи. Само пазите на једну ствар - одмакните овај заштитни слој неколико центиметара од самог стабла, како се ту не би задржавала влага која може да доведе до труљења.
Јесен је заправо једно од најбољих доба године ако желите да освјежите башту новим врстама, било да их купујете у саксијама или са голим корх+ијеном. Умјерене и блаже зиме дају коријену довољно времена да се лијепо заметне и учврсти у земљи пријје него што ударе прољећне и љетње врућине.
Главно правило је да нове руже посадите у башту најмање шест недјеља прије првог очекиваног јаког мраза. Ако случајно испустите тај јесењи рок, немојте журити - зимски период искористите да натенане прелистате каталоге, одаберете најљепше сорте и наручите их за садњу у рано прољеће.
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Многи од вас гаје руже на терасама и у саксијама, а за њих важе скоро иста правила, уз пар малих изузетака.
Земљу у саксијама морате влажити током цијеле јесени и зиме, али тако да буде влажна, а никако пренатопљена и гњецава. Увијек их заливајте током дана, док су температуре изнад нуле. Такође, набаците мало заштитног покривача од лишћа или коре дрвета на врх саксије.
Углавном руже у саксијама могу презимити на свом уобичајеном мјесту. Међутим, ако најаве ледени талас и жестоке минус температуре, промијените им позицију.
Помјерите саксије на мјесто заштићено од вјетра, најбоље уз неки јужни зид зграде или куће који скупља топлоту.
Умотајте цијелу саксију у стари вунени покривач, јутану врећу или фолију са пуцкетавим балончићима док најгоре хладноће не прођу.
(Она.рс)
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