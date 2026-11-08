Зашто се свињска маст пере тачно у девет вода?

Аутор:АТВ редакција
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У многим домаћинствима широм наших крајева и данас се његује традиционални начин припреме свињске масти, а једно од најпознатијих правила јесте прање у девет вода.
Иако се овај обичај преноси са кољена на кољено, многи се питају зашто баш девет, има ли тај број скривено значење и за што се тако припремљена маст заправо користила.
Иако се опрана маст користила за припрему изузетно прхких празничних колача попут кифлица или шапа – како посластице не би попримиле мирис пржења – овај се поступак најчешће спроводио у љековите и козметичке сврхе.
Наше баке користиле су маст опрану у девет вода као темељ кућне апотеке: служила је као облога за груди код тешког кашља и бронхитиса, мелем за опекотине, хемероиде и испуцалу кожу.
Да би се могла наносити на кожу или отворене ране, маст је морала бити потпуно прочишћена од соли, ситних честица чварака и тешких мириса који би изазвали иритацију.
Поступак је једноставан, али тражи стрпљење: домаћа свињска маст прелије се хладном водом, енергично се мијеша док се не сједини, вода се одлије, а поступак понавља тачно девет пута.
Иако број девет нема магично дјеловање, механика овог процеса ствара видљиву разлику. Вишекратним мијешањем с водом разбија се структура масти, уклањају се заостале нечистоће и ствара се емулзија која у смјесу уноси ваздух.
Резултат је сњежно-бијела, пахуљаста и мекана крема која више уопште не мирише на свињетину.
У народној традицији број девет од давнина симболизује потпуни завршетак, прочишћење и савршенство циклуса. Сматрало се да девето испирање гарантује апсолутну чистоћу.
Као додатни трик, многе су искусне домаћице у посљедњу, девету воду знале додати неколико капи домаће ракије или лимуновог сока ради додатне дезинфекције и свјежине.
Са научног стајалишта, број девет није строго правило – у зависности од почетне чистоћи масти, исти се визуелни учинак може постићи и након пет или шест испирања.
Ипак, за многе то није само припрема намирнице, већ жива породична традиција и подсјетник на времена када су једноставни дарови природе били и храна и најбољи лијек.
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