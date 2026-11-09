Тришић Бабић: Култура памћења услов да се најмрачније странице историје никада не понове

Аутор:АТВ редакција
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Култура памћења није окретање прошлости, него је услов да се најмрачније странице историје никада не понове, навела је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Култура памћења није окретање прошлости, него је услов да се најмрачније странице историје никада не понове, истакла је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
"Данас обиљежавамо Међународни дан борбе против фашизма и антисемитизма, који нас подсјећа да сјећање на жртве нацизма и фашизма није само обавеза према прошлости, већ и одговорност према будућности", нагласила је Тришић Бабић на Иксу.
Данас обиљежавамо Међународни дан борбе против фашизма и антисемитизма, који нас подсјећа да сјећање на жртве нацизма и фашизма није само обавеза према прошлости, већ и одговорност према будућности.
Српски и јеврејски народ платили су страшну цијену идеологија које су људима одузимале право на живот због њиховог имена, поријекла и вјере. Зато имамо посебну обавезу да чувамо истину о страдању, да памтимо сваку жртву и да се супротставимо антисемитизму, фашизму и сваком покушају релативизације или заборава злочина.
Култура памћења није окретање прошлости, него је услов да се најмрачније странице историје никада не понове.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) November 9, 2026
Српски и јеврејски народ платили су страшну цијену идеологија које су људима одузимале право на живот због њиховог имена, поријекла и вјере, навод Тришић Бабић.
"Зато имамо посебну обавезу да чувамо истину о страдању, да памтимо сваку жртву и да се супротставимо антисемитизму, фашизму и сваком покушају релативизације или заборава злочина", рекла је Тришић Бабић.
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