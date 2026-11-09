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Тришић Бабић: Култура памћења услов да се најмрачније странице историје никада не понове

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АТВ редакција
09.11.2026 17:36

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Тришић Бабић: Култура памћења услов да се најмрачније странице историје никада не понове
Фото: АТВ

Култура памћења није окретање прошлости, него је услов да се најмрачније странице историје никада не понове, навела је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.

Култура памћења није окретање прошлости, него је услов да се најмрачније странице историје никада не понове, истакла је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.

"Данас обиљежавамо Међународни дан борбе против фашизма и антисемитизма, који нас подсјећа да сјећање на жртве нацизма и фашизма није само обавеза према прошлости, већ и одговорност према будућности", нагласила је Тришић Бабић на Иксу.

Српски и јеврејски народ платили су страшну цијену идеологија које су људима одузимале право на живот због њиховог имена, поријекла и вјере, навод Тришић Бабић.

"Зато имамо посебну обавезу да чувамо истину о страдању, да памтимо сваку жртву и да се супротставимо антисемитизму, фашизму и сваком покушају релативизације или заборава злочина", рекла је Тришић Бабић.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Срби

култура сјећања

Међународни дан борбе против фашизма

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