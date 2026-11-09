Logo

Додик: Памтити жртве и чувати историјску истину да се злочини не умање или понове

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
09.11.2026 18:06

Коментари:

4
Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Предсједник СНСД- Милорад Додик поручио је да је Међународни дан борбе против фашизма и антисемитизма прилика да се ода почаст милионима људи који су страдали као жртве идеологија мржње и прогона.

"Искуство српског и јеврејског народа опомиње нас колико далеко могу одвести нетрпељивост, дехуманизација и прогон другог и другачијег. Зато борба против фашизма и антисемитизма не припада само историји, она је трајна обавеза сваког одговорног друштва",написао је Додик на "Иксу".

Он је додао да су памћење жртава и чување историјске истине најснажнија брана покушајима да се злочини забораве, умање или понове.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Фашизам

култура сјећања

Коментари (4)

Више из рубрике

Игуман Хиландара доноси на Пале реплику чудотворне иконе

Република Српска

Игуман Хиландара доноси на Пале реплику чудотворне иконе

3 ч

0
Тришић Бабић: Култура памћења услов да се најмрачније странице историје никада не понове

Република Српска

Тришић Бабић: Култура памћења услов да се најмрачније странице историје никада не понове

3 ч

0
Састанак представника парламентарних странака у Бањалуци

Република Српска

Састанак представника парламентарних странака у Бањалуци

3 ч

0
Замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац уручио је данас у Сарајеву новоизабраном предсједнику Републике Српске Сави Минићу слику блаженопочившег патријарха Павла и пожелио му успјех, те да га кроз мандат прате мудрост, вјера и одговорност.

Република Српска

Кошарац: Минићу да поруке Патријарха Павла буду инспирација

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима