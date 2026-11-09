Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД- Милорад Додик поручио је да је Међународни дан борбе против фашизма и антисемитизма прилика да се ода почаст милионима људи који су страдали као жртве идеологија мржње и прогона.
"Искуство српског и јеврејског народа опомиње нас колико далеко могу одвести нетрпељивост, дехуманизација и прогон другог и другачијег. Зато борба против фашизма и антисемитизма не припада само историји, она је трајна обавеза сваког одговорног друштва",написао је Додик на "Иксу".
Данашњи Међународни дан борбе против фашизма и антисемитизма прилика је да одамо почаст милионима људи који су страдали као жртве идеологија мржње и прогона.
Искуство српског и јеврејског народа опомиње нас колико далеко могу одвести нетрпељивост, дехуманизација и прогон другог и другачијег. Зато борба против фашизма и антисемитизма не припада само историји, она је трајна обавеза сваког одговорног друштва.
Памћење жртава и чување историјске истине најснажнија су брана покушајима да се злочини забораве, умање или понове.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 9, 2026
Он је додао да су памћење жртава и чување историјске истине најснажнија брана покушајима да се злочини забораве, умање или понове.
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