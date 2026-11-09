Колика ће бити најнижа плата у Српској?

Аутор:Лана Остојић
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Сви су сагласни да најнижа плата у Српској мора да расте. Око тога колико, договор још није постигнут. Синдикат, послодавци и Влада настављају преговоре. Грађани већ имају своју рачуницу.
"Мислим да ће постићи договор, јер поскупљује све, видимо до чега је дошло – морају повећати и то",
"Па бар 1.700, минималац",
"По мени испод 2.000 – све је мало", кажу грађани.
Та цифра далеко је од реалности. Према истраживању Савеза синдиката Републике Српске сваки други радник у Српској прима плату до 1450 КМ. Поручују да желе да дођу до значајнијег повећања плата које ће радници осјетити у кућном буџету.
"A не да то повећање симболично или усклађивање са трошковима инфлације приликом првом неког плаћања рачуна потроше. То није принцип на којем је савез синдиката Републике Српске започео ове преговоре, ми смо започели да желимо да дођемо до осјетног повећања плата", рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Свако повећање плата мора да буде у складу са макроекономским показатељима, поручују из Уније послодаваца. Један дио је достављен, а оно што недостаје јесте стање у прерађивачкој индустрији и раст цијена основних животних намирница. О конкретној цифри, без тога, кажу – не могу говорити.
"Ми смо заузели један став да то буде заиста у складу са тим макроекономским показатељима, да покушамо бити реални у својим ставовима. Тако да, без тога – не бисмо лицитирали ништа", рекао је Зоран Шкребић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске.
На претходној сједници социјални партнери показали су висок ниво одговорности и међусобног разумијевања, поручују из ресорног министарства. Кажу, то их охрабрује да ће доћи до сагласности око износа најниже плате.
"У циљу припреме за сљедећу сједницу Савјета тражили смо додатне податке од релевантних институција – прије свега Министарства финансија и Завода за статистику, на основу којих ће социјални партнери моћи да конкретизују своје захтјеве у наставку преговора, а предсједник Економско-социјалног савјета заказао је сједницу за уторак 17. новембра. Тако да ћемо тада и чути да ли има неких конкретних приједлога", рекла је Андреа Милинчић, помоћник министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Премијер најављује да би износ најниже плате за 2027. годину требало да буде познат до краја седмице.
"Овај пут видим да ће Влада морати дати мало активније учешће, с тим што већ имамо одређене приједлоге рјешења када су у питању одређене гране привреде, када су у питању послодавци првенствено из прерађивачког сектора, који су, да кажем - у незавидном положају. Да видимо да направимо некакву градацију у том смислу", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Најнижа плата у Српској тренутно се креће од 1.000 до 1.450 марака, у зависности од стручне спреме и сложености послова. До краја седмице биће јасније хоће ли социјални партнери успјети да договоре нову цифру. Ако договора не буде, одлука ће, на крају, бити на Влади Републике Српске.
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