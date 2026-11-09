Енерго посланици у сукобу интереса

Аутор:Бојан Носовић
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Енерго челнике у Српској ових дана је баш кренуло. Струје им фали а фотеља имају вишка. Од 11 енерго директора чак осам је ушло у Народну скупштину Републике Српске. То тако више неће моћи јасно написаше из Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса.
"Сви директори јавних предузећа, па тако и директори јавних предузећа из електро-енергетског сектора уколико прихвате мандат народног посланика у Народној скупштини Републике Српске наћи ће се у сукобу интереса сходно члану 5. став (1) Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске", наводе из Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса.
Ни оно ВД испред функције им више не може помоћи. Све изабране директоре/посланике само питали шта бирају. Нису још преломили.
"Договорићу са врхом странке гдје сам потребнији", рекао је Ацо Станишић, директор Електро дистрибуције Пале.
"Када будем требао донијети одлуку, урадићу то лагано - немам проблем да се одрекнем било које позиције", рекао је Масим Скоко, директор РИТЕ Гацко.
"Не сматрам да је тај избор само мој, те ћу одлуку донијети у договору са органима странке и у најбољем интересу СНСД-а", рекао је Бојан Савић, директор Електро дистрибуције Бијељина.
Ја сам прихватио мандат народног посланика. А за све остало мораћемо обавити консултације унутар партије", рекао је Огњен Куљић, директор Електро Херцеговине.
Неки су нашу поруку видјели али нису одговорили. Један од ријетких који зна шта хоће је директор вишеградске хидроелектране.
"Обзиром да сам у мандату директора ХЕ на Дрини на основу конкурса за поменуто радно мјесто, а мандат посланика на жалост нисам остварио директно вољом грађана, него компензацијом, мој избор ће вјероватно бити да останем на мјесту на којем се сада налазим", рекао је Недјељко Перишић, директор ХЕ на Дрини.
О сукобу интереса годинама пише требињска новинарка. За Николију Бјелицу Шкриван је тужно што се Закон тек сада почиње поштовати.
"Мени је жао што се то није десило раније и што су неки људи годинама користили такво тумачење закона па могу да кажем за лични утицај и за лично богаћење. Користили су практично дупле бенефите и заиста сада је показало ово тумачење били су у сукобу интереса", рекла је Николија Бјелица Шкриван, новинар портала Директ из Требиња.
Све је ово парадокс, случај једног човјека на више функција је идеалан за испитивање кажу социолози. Дошли су до закључка да је проблем што се живи у времену смањене одговорности. Зато Владимир Васић поручује.
"Љекаре вратити у клинике, научнике вратити за катедре, професоре у учионице а политичаре и школоване људе вратити у парламен. Ми смо то све итумбали, љекаре имамо у политици,инжењере у скупштини имамо професоре који се баве политиком а немамо их тамо гдје би били сврсисходни гдје би били потребнији", рекао је Владимир Васић, социолог.
Можда зато и живимо енерго колапс. Сви енергетичари који су били кандидовани ушли су у парламент, само за руком то није пошло ресорном министру. Но осим енерго челника још ће директора у парламент који ће ставити прст на чело ових дана.
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