Аутор:АТВ редакција
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Радован Ковачевић поручио је гостујући у емисији АТВ-а, У првом плану, да је приоритет СНСД-а што брже формирање власти у Републици Српској, истичући да су изборни резултати потврдили снажну подршку грађана овој странци и њеним коалиционим партнерима.
Он је оцијенио да СНСД има озбиљан легитимитет и капацитет да представља интересе Републике Српске, те да су резултати показали и да странка није имала разлога да се противи увођењу нових изборних технологија, већ начину на који су оне наметнуте.
„Нама је увијек приоритет да се што прије формира власт у Републици Српској и да се на тај начин покаже институционална стабилност Републике Српске. Сада за БиХ то увијек иде доста спорије, доста тромије и доста теже и ти разговори су много тежи, а у Републици Српској, ствари су многи јасне“, рекао је Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
Према његовим ријечима, народ у Републици Српској је јасно рекао шта мисли, коме вјерује и ко треба да представља власт, али је с друге стране јасно показао и кога не жели на том мјесту већ управо на мјесту опозиције.
„Ја мислим да је јако битно да су грађани Републике Српске подржали све оне снаге, на првом мјесту СНСД и Милорада Додика, наравно, а који су показивали ту одлучност да се боре за Републику Српску и за сваког човјека Републике Српске, али и који нису позивали на подјеле у Републици Српској. Они нису позивали на радикализацију промјена у Републици Српској, напротив, они су позивали на то да у Републици Српској будемо јединствени и да сви будемо дио једног фрона заштите, одбране и борбе Републике Српске да се у њој живи боље“, поручује Ковачевић.
Изборни резултати и побједа СНСД-а у свих девет изборних јединица, односно убједљива побједа на свим нивоима, како то казује Ковачевић. Тако подсјећа на српског члана Предсједништва БиХ, Жељку Цвијановић, а која у нови мандат улази са највећим бројем гласова, када је ријеч о овој функцији.
„Иако долази, можемо рећи из мањег бирачког тијела, добила је скоро па више него оба кандидата заједно. Дакле, она је добила око 320.000, Денис Бећировић, који долази из бројнијег народа, како они то воле да кажу, иако је ово земља три равноправна народа, он је добио 220.000, односно 100.000 мање од Жељке Цвијановић. Док је Дарија Филиповић из ХДЗ-а је добила 120.000 гласова и то је нешто што се показало као омјер снага“, рекао је Ковачевић.
Како он наводи, СНСД увелико ради и његов циљ је имплементација изборних резултата те рад на свим оним пројектима и процесима зарад којих су им грађани дали своје повјерење.
„Када је у питању и наш кандидат, Саво Минић, који је данас пренио овлаштења на потпредсједника владе, Анђелку Кузмић, јер већ ће од понедјељка положити заклетву и преузети своју дужност у Палати Републике, као предсједник Републике Српске. Ниво Народне скупштине, освојили смо највише, око 40 одсто, 34 посланика. Један посланик, који је раније био у нашем клубу ишао сада самостални и исто тако прошао и добио директни мандат у Народној скупштини. Дакле 35 мандата, можемо тако слободно рећи јер је човјек до сада био у нашем клубу“, наводи Ковачевић.
Ковачевић се присјетио једног од својих гостовања у медијима прије избора гдје је казао да ће оба кандидата СНСД-а побиједити, да ће странка освојити 40 одсто те да ће коалициони партнери орећи цензус и поново бити дио новог сазива Народне скупштине, а што се и остварило.
„Када је ријеч о БиХ, Представнички дом, освојили смо више од 40 одсто, чини ми се. Наша три коалициона партнера су такође прошла цензус и ушла у Представнички дом, тако да након формираног изборног резултата имамо један изузетно озбиљан легитимитет и један озбиљан капацитет да представљамо Републику Српску, да се боримо за Републику Српску и да радимо оно што је нама најважније, а то је одбрана интереса Републике Српске и сваког њеног човјека као и борба да сваки њен човјек живи боље, да је достојанственији и да је срећнији својим ћивотом у својој Републици Српској“, поручује Ковачевић.
Ковачевић се присјетио коментара појединих људи, који су тврдили да се СНСД плашио изборних технологија, а што није истина, те су то и казали у неколико наврата. Такође, он је подсјетио и на изборне јединице гдје су се изборне технологије примјениле експериментално, а гдје СНСД прије њих није остваривао далеко убједљивији изборни резултат него онда када су се користиле.
„То је могао да буде одређени показатељ шта ће да се деси и онима у позицији и онима страним факторима, који су жељели лоше за Републику Српску. Међутим, они то нису разумјели. Ми смо имали против тога једино то да један неизабрани странац мимо устава, мимо закона, мимо било чега нам намеће нове технологије и да ми немамо никакав утицај као демократски изабрани представници на то како ће да функционишу изборни у нашој земљи“, наводи Ковачевић.
Изборни закон је, како то наводи Ковачевић, један од најосјетљивијих закона у свакој држави, свакој демократији. Да би се усвојио изборни закон неопходан је и компромис и концензус и власти и опозиције, како наводи он.
„Посебно у БиХ, гдје имате и три народа и два ентитета и онда се појави неки 'швабо' и рекао сад ће он то овако. Ми нисмо никада имали ништа против нових технологија. Ми смо имали против тога једино то да их неко намеће. Ми смо сматрали да се о томе требамо договорити јер то треба да буде производ компромиса и концензуса у БиХ. Ја мислим да су сви они, који су жељели лоше Републици Српској , мислим на Сарајево, мислим на странце, да су они очекивали због све оне халабуке, која је константно постојала од наше опозиције, да ми изборе крадемо, да су они били апсолутно увјерени да када ми уведем изборне технологије, и да ће како они кажу изборни процес бити транспарентнији и све остале глупости... Да ћемо ми бити пометени на тим изборима. Мислим да су се они јако изненадили и чињеница да смо ми побиједили убједљивије, него што смо побјеђивали раније“, говори Ковачевић.
СНСД је добио изборни резултат, који се оспорава данас мање него што је то било претходно, како наводи Ковачевић. Овај пут су сви, па и опозиција прихватили вољу народа у Републици Српској, говори он.
„Ми смо као СНСД за Народну скупштину добили преко 200.000 гласова и не постоји ни једна друга странка, која је добила 100.000. Све странке опозиције су добиле мање него СНСД сам и то је битно да грађани разумију, а разумију и те како јер су они то произвели на изборима“, говори Ковачевић.
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